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Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

1.8тЧитать материал на украинском

Жители польского Гданьска устроили массовый митинг против ненависти и насилия в честь мэра Павла Адамовича, который скончался 14 января после тяжелого ножевого ранения на благотворительном концерте.

Огромное количество поляков, которые решили выразить поддержку и отдать дань уважения убитому политику, заполонили главную площадь города, передает местное издание Wiadomosci. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

"Стоп ненависть. Стоп насилие. Тысячи людей чтят память покойного Павла Адамовича", — написали на странице Гданьска в Facebook.

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Площадь в Гданьске

Площадь в Гданьске

Wiadomosci

Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

Facebook Marta Ziółkowska

Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

Twitter Reuters

Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

Facebook Courrier international

Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

Facebook

Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

Facebook Iwona Nitza

Отмечается, что подобные акции инициировали также и в других городах Польши.

В Варшаве люди начали собираться еще до трагического известия о смерти Адамовича. Жители польской столицы зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть". Позднее был объявлен трехдневный траур.

Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

Twitter Michał Kolanko

Как сообщал OBOZREVATEL, на Адамовича напал неизвестный во время благотворительного концерта. Злоумышленник нанес политику три ножевых ранения.

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Место
Польша
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