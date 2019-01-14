Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

Жители польского Гданьска устроили массовый митинг против ненависти и насилия в честь мэра Павла Адамовича, который скончался 14 января после тяжелого ножевого ранения на благотворительном концерте.
Огромное количество поляков, которые решили выразить поддержку и отдать дань уважения убитому политику, заполонили главную площадь города, передает местное издание Wiadomosci. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).
"Стоп ненависть. Стоп насилие. Тысячи людей чтят память покойного Павла Адамовича", — написали на странице Гданьска в Facebook.
Площадь в Гданьске
Wiadomosci
Facebook Marta Ziółkowska
Twitter Reuters
Facebook Courrier international
Facebook Iwona Nitza
Отмечается, что подобные акции инициировали также и в других городах Польши.
В Варшаве люди начали собираться еще до трагического известия о смерти Адамовича. Жители польской столицы зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть". Позднее был объявлен трехдневный траур.
Twitter Michał Kolanko
Przed PKiN tlumy. W milczeniu. @rzeczpospolita pic.twitter.com/khSrjwXb36— Michał Kolanko (@michal_kolanko) 14 января 2019 г.
przeciwko przemocy i nienawiści #PawelAdamowicz #Warszawa pic.twitter.com/EuuRB3S2IL— Dorota St (@dorstelm) 14 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Адамовича напал неизвестный во время благотворительного концерта. Злоумышленник нанес политику три ножевых ранения.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал