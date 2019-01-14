Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска: поразительные фото и видео

Жители польского Гданьска устроили массовый митинг против ненависти и насилия в честь мэра Павла Адамовича, который скончался 14 января после тяжелого ножевого ранения на благотворительном концерте.

Огромное количество поляков, которые решили выразить поддержку и отдать дань уважения убитому политику, заполонили главную площадь города, передает местное издание Wiadomosci. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

"Стоп ненависть. Стоп насилие. Тысячи людей чтят память покойного Павла Адамовича", — написали на странице Гданьска в Facebook.

Площадь в Гданьске Wiadomosci

Facebook Marta Ziółkowska

Twitter Reuters

Facebook Courrier international

Facebook

Facebook Iwona Nitza

Отмечается, что подобные акции инициировали также и в других городах Польши.

В Варшаве люди начали собираться еще до трагического известия о смерти Адамовича. Жители польской столицы зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть". Позднее был объявлен трехдневный траур.

Twitter Michał Kolanko

Как сообщал OBOZREVATEL, на Адамовича напал неизвестный во время благотворительного концерта. Злоумышленник нанес политику три ножевых ранения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал