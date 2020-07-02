Польша отменила обязательный карантин для пассажиров из Украины

Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, которые прибывают из Украины.

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Об этом заявили в Пограничной службе Польши, передает "Польское Радио". Отмечается, что на сухопутных маршрутах на внутренних границах ЕС с 13 июня также нет санитарного контроля и обязанности проходить карантин.

Однако, на внешней границе ЕС и в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требование проходить карантин.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Границу можно пересечь только в некоторых пунктах: с Украиной – в Дорогуске (с украинской стороны – Ягодин), Корчевой (Краковец), Гребенном (Рава-Русская) и Медыке (Шегини).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Польша возобновила авиаперелеты в Украину.