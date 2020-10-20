Польша отменила Новый год в столице из-за COVID-19

В столице Польши Варшаве отменили городскую новогоднюю ночь в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило издание Onet со ссылкой на городской совет Варшавы. Отмечается, что сэкономленные на мероприятии деньги останутся в бюджете столицы.

"Здоровье жителей – самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", – подчеркнула пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая.

Она выразила надежду, что в следующем году удастся компенсировать упущенное.

Отметим, что по состоянию на 20 октября в Польше зафиксировано более 183 тысяч случаев заражения COVID-19, свыше 94 тысяч пациентов выздоровели, 3614 скончались. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 – в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на сегодняшний день система здравоохранения Украины справляется с оказанием помощи пациентам с коронавирусом. Однако, если заболеваемость вырастет, в стране не будет хватать врачей.