Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов из-за массовых протестов

Правительство Польши отложило ужесточение закона о запрете абортов, которое вызвало почти две недели общенациональных протестов.

Об этом во вторник, 3 ноября, заявил глава офиса премьер-министра Михал Дворчик, передает CBS News. По его словам, власти хотят обсудить оспариваемое постановление суда и найти решение.

"Сейчас идет обсуждение, и было бы хорошо потратить некоторое время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей большие эмоции ситуации", – сказал Дворчик.

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