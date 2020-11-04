Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов из-за массовых протестов
Конституционный суд Польши запретил делать аборты, даже если у плода есть необратимые дефекты или неизлечимые болезни
На протесты против запрета абортов вышли более 100 тысяч человек
Власти пошли на компромисс
Правительство Польши отложило ужесточение закона о запрете абортов, которое вызвало почти две недели общенациональных протестов.
Об этом во вторник, 3 ноября, заявил глава офиса премьер-министра Михал Дворчик, передает CBS News. По его словам, власти хотят обсудить оспариваемое постановление суда и найти решение.
"Сейчас идет обсуждение, и было бы хорошо потратить некоторое время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей большие эмоции ситуации", – сказал Дворчик.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Конституционный суд Польши признал неконституционным законодательство, которое разрешало женщинам делать аборты в некоторых случаях.
Прерывать беременность можно было, если у плода есть тяжелые и необратимые дефекты или неизлечимые болезни. Теперь это фактически запрещено.
В субботу вечером, 30 октября, в столице Польши Варшаве на протесты против запрета абортов вышли около 100 тысяч человек. Таким образом люди выразили несогласие со скандальным решением Конституционного трибунала.