Польша открыла границы после карантина: кому разрешили въезд
В Польше разрешили въезд в страну без обсервации отдельным категориям граждан, которые ранее в рамках карантина из-за COVID-19 не могли пересечь границу.
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Поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска 23 мая подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает Polskie Radio.
Въезд на территорию Польши разрешили:
водителям, осуществляющим международные перевозки, которые в Польше транзитом;
путешествующим транзитом, которые пересекают польскую границу;
ученикам и студентам, обучающимся в Польше;
гражданам стран-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Швейцарии для путешествия через Польшу к месту жительства или пребывания.
Продолжительность пребывания на территории Польши установлена на уровне не более 12-и часов.
По данным Министерства, необходимость включения учащихся и студентов к категориям, которые имеют право пересекать границу, является результатом расписания экзаменов, принятого Министерством национального образования для учащихся, окончивших обучение в польских начальных и средних школах.
Положение вступает в силу со дня его опубликования.
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