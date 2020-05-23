Польша открыла границы после карантина: кому разрешили въезд

В Польше разрешили въезд в страну без обсервации отдельным категориям граждан, которые ранее в рамках карантина из-за COVID-19 не могли пересечь границу.

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Поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска 23 мая подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает Polskie Radio.

Коллаж

Въезд на территорию Польши разрешили:

водителям, осуществляющим международные перевозки, которые в Польше транзитом;

путешествующим транзитом, которые пересекают польскую границу;

ученикам и студентам, обучающимся в Польше;

гражданам стран-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Швейцарии для путешествия через Польшу к месту жительства или пребывания.

Продолжительность пребывания на территории Польши установлена на уровне не более 12-и часов.

По данным Министерства, необходимость включения учащихся и студентов к категориям, которые имеют право пересекать границу, является результатом расписания экзаменов, принятого Министерством национального образования для учащихся, окончивших обучение в польских начальных и средних школах.

Положение вступает в силу со дня его опубликования.

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