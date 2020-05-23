Главная Новости
24 мая • обновлено в 00:29
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Польша открыла границы после карантина: кому разрешили въезд

Читать материал на украинском

В Польше разрешили въезд в страну без обсервации отдельным категориям граждан, которые ранее в рамках карантина из-за COVID-19 не могли пересечь границу.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска 23 мая подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает Polskie Radio.

Польша открыла границы после карантина: кому разрешили въезд

Коллаж

Въезд на территорию Польши разрешили:

  • водителям, осуществляющим международные перевозки, которые в Польше транзитом;

  • путешествующим транзитом, которые пересекают польскую границу;

  • ученикам и студентам, обучающимся в Польше;

  • гражданам стран-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Швейцарии для путешествия через Польшу к месту жительства или пребывания.

Продолжительность пребывания на территории Польши установлена на уровне не более 12-и часов.

По данным Министерства, необходимость включения учащихся и студентов к категориям, которые имеют право пересекать границу, является результатом расписания экзаменов, принятого Министерством национального образования для учащихся, окончивших обучение в польских начальных и средних школах.

Положение вступает в силу со дня его опубликования.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Украине выявили вспышку COVID-19 в доме престарелых. Речь идет о доме-интернате в городе Здолбунов Ривненской области.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Польша
Теги
карантин украинцы в Польше граница
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги