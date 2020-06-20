Польша напомнила Путину о сговоре Сталина и Гитлера, обвинив в манипуляциях с историей

В Польше президента России Владимира Путина обвинили в попытке представить ложную картину о Второй мировой войны.

Об этом The Telegraph заявил директор Департамента национальной безопасности канцелярии польского премьер-министра Станислав Жарын, пишет Lenta.ru. Он напомнил о сговоре между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

""Война памяти", которую продолжает Россия, направлена на то, чтобы обелить позорное советское прошлое, стереть из коллективной памяти тот факт, что во время войны Сталин и Гитлер вступили в сговор друг с другом, и подкрепить миф о том, что Советский Союз – единственный победитель нацистской Германии", – отметил Жарын.

Издание подчеркивает, что в 1990-х годах российские власти признавали многочисленные преступления советского режима и приносили извинения за них, однако в последние годы политика Кремля изменилась.

Отмечается, что Москва необоснованно настаивает на том, что пакт о ненападении между СССР и Германией был вынужденной мерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском журнале The National Interest была опубликована статья Владимира Путина "Настоящие уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны".

В сети обнаружили, что она указывает на дальнейшие планы Кремля по новому разделу мира "ядерной пятеркой" (Великобритания, КНР, Россия, США, Франция).