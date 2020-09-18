Польша, Литва и Тихановская ответили Лукашенко на закрытие границ

Польша и Литва отреагировали на заявление Александра Лукашенко, который занимает пост белорусского президента с 1994 года, о закрытии границ с этими странами.

Представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что польско-белорусская граница работает в штатном режиме.

"С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны – мы не знаем", – сказал он.

Литовцы тоже пока не заметили ничего необычного. О работе границы в обычном порядке заявил в эфире радио LRT министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Такие заявления уже были и до этого – о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит – закрытие границ для грузов, людей или что-то еще", – отметил он.

Кроме того, заявление Лукашенко прокомментировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи – наши друзья. Все беларусы – один народ", – цитирует ее Telegram-канал "Пул Первой".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей. Он также обратился к украинскому народу и другим соседям "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко ответил на заявление Лукашенко.