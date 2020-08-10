Польша изменила правила пересечения границы для украинцев на время карантина

Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины.

Как сообщается на официальном сайте посольства Украины в Польше, пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный перелет в Польшу из аэропорта, расположенного на территории Украины, освобождены от обязанности пребывания на карантине.

Кроме того, от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождены водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, лица, получающие образование в Польше, работники дипломатических и консульских учреждений.

Список категорий граждан Украины, которым разрешен въезд в Польшу, не изменился с 3 августа.

В частности, право на въезд имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши; имеют Карту поляка; имеют право на постоянное или временное проживание на территории страны и тому подобное.

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