Польша и ряд других стран ЕС закроются на карантин на фоне роста заболеваемости COVID-19

Ряд европейских стран объявил о карантине во время новогодних и рождественских праздников.

В частности, локдаун будет введен в Италии и Польше. Также Швеция, которая ранее не прибегала к жестким мерам, намерена усилить ограничения. При этом в Украине пока остается анонсированный на январь локдаун.

Польша

С 28 декабря по 17 января в стране объявлен общенациональный карантин.

Польша.

По словам министра здравоохранения Адама Недзельски, в дополнение к уже существующим ограничениям закроют горнолыжные трассы, торговые центры и отели. Работать будут только продуктовые магазины.

В новогоднюю ночь будет введен комендантский час – с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Италия

Правительство объявило общенациональный локдаун в стране во время рождественских и новогодних праздников – с 24 декабря по 6 января.

Италия.

Так, на территории Италии будут действовать ограничения "красной зоны", как это было в марте.

В стране в это время будет запрещено:

выходить из дома без необходимости,

выезжать из своего региона,

работать магазинам (кроме продуктовых и аптек),

работать барам и ресторанам (кроме обслуживания на вынос).

При этом останутся открытыми парикмахерские.

Также некоторые послабления возможны с 28 по 30 декабря и 4 января. Магазинам могут разрешить работать до 21:00, а жителям – покидать город постоянного проживания, однако все перемещения должны быть оправданными.

Премьер-министр Джузеппе Конте призвал итальянцев провести праздники дома с членами семьи. "Государство не может контролировать, что происходит в домах, но наши меры направлены на максимальное ограничение передвижений", – пояснил он.

Швеция

Также ввели карантин в Швеции, в которой с начала пандемии жестких ограничений не было.

Швеция.

Как заявил премьер-министр страны Стефан Левен, впервые рекомендуется носить маски в общественном транспорте (ранее это касалось только медучреждений).

Ограничат количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. Если это не будет эффективным, то заведения закроют.

Работодателям рекомендовали разрешить своим сотрудникам работать удаленно до 24 января.

До этой же даты будут учиться онлайн дети старше 16 лет.

Продажу алкоголя запретят после 20:00.

Второстепенные общественные службы, которые находятся в подчинении государства, останутся закрытыми до 24 января. Это же касается бассейнов, спортивных центров и музеев.

Рост заболеваемости в Европе

Решения были приняты на фоне роста заболеваемости коронавирусом и летальных случаев в Европе, пишут местные СМИ.

В частности, речь идет о Великобритании (489 смертей и 28,5 тысяч зараженных за сутки), Италии (680 смертей и 18 тысяч заболевших в сутки) и Швейцарии (4,5 тысяч зараженных за сутки).

Отметим, что в Украине планы правительства относительно карантинных ограничений остались пока неизменными. Локдаун, или "карантин зимних каникул", введут с 8 по 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право сделать ограничения безотлагательно, если будет наблюдаться резкий рост количества больных.

Объявленный в Украине на январь карантин

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 декабря в Украине официально подтвержден 944 381 случай COVID-19. Из них – 12 630 обнаружено за прошедшие сутки.