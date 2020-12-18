Польша и ряд других стран ЕС закроются на карантин на фоне роста заболеваемости COVID-19

Ряд европейских стран объявил о карантине во время новогодних и рождественских праздников.

В частности, локдаун будет введен в Италии и Польше. Также Швеция, которая ранее не прибегала к жестким мерам, намерена усилить ограничения. При этом в Украине пока остается анонсированный на январь локдаун.

С 28 декабря по 17 января в стране объявлен общенациональный карантин.

По словам министра здравоохранения Адама Недзельски, в дополнение к уже существующим ограничениям закроют горнолыжные трассы, торговые центры и отели. Работать будут только продуктовые магазины.

В новогоднюю ночь будет введен комендантский час – с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Как пишет The Local, власти намерены ввести "красную зону" по всей стране на восемь дней – с 24 по 27 декабря и с 31 декабря по 3 января.

Ограничения будут максимально суровыми, вплоть до запрета выходить на улицу без крайней необходимости.

Также ввели карантин в Швеции, в которой долгое время жестких ограничений не было.

Как заявил премьер-министр страны Стефан Левен, впервые рекомендуется носить маски в общественном транспорте (ранее это касалось только медучреждений).

Ограничат количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. Если это не будет эффективным, то заведения закроют.

Работодателям рекомендовали разрешить своим сотрудникам работать удаленно до 24 января.

До этой же даты будут учиться онлайн дети старше 16 лет.

Продажу алкоголя запретят после 20:00.

Второстепенные общественные службы, которые находятся в подчинении государства, останутся закрытыми до 24 января. Это же касается бассейнов, спортивных центров и музеев.

Решения были приняты на фоне роста заболеваемости коронавирусом и летальных случаев в Европе, пишут местные СМИ.

В частности, речь идет о Великобритании (489 смертей и 28,5 тысяч зараженных за сутки), Италии (680 смертей и 18 тысяч заболевших в сутки) и Швейцарии (4,5 тысяч зараженных за сутки).

Отметим, что в Украине планы правительства относительно карантинных ограничений остались пока неизменными. Локдаун или "карантин зимних каникул" введут с 8 по 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право сделать ограничения безотлагательно, если будет наблюдаться резкий рост количества больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 декабря в Украине официально подтвержден 944 381 случай COVID-19. Из них – 12 630 обнаружено за прошедшие сутки.