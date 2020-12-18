Польша и ряд других стран ЕС закроются на карантин на фоне роста заболеваемости COVID-19

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
2,2 т.
Ряд стран ЕС закроются на карантин

Ряд европейских стран объявил о карантине во время новогодних и рождественских праздников.

В частности, локдаун будет введен в Италии и Польше. Также Швеция, которая ранее не прибегала к жестким мерам, намерена усилить ограничения. При этом в Украине пока остается анонсированный на январь локдаун.

Польша

С 28 декабря по 17 января в стране объявлен общенациональный карантин.

Польша.

По словам министра здравоохранения Адама Недзельски, в дополнение к уже существующим ограничениям закроют горнолыжные трассы, торговые центры и отели. Работать будут только продуктовые магазины.

В новогоднюю ночь будет введен комендантский час – с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Италия

Как пишет The Local, власти намерены ввести "красную зону" по всей стране на восемь дней – с 24 по 27 декабря и с 31 декабря по 3 января.

Италия.

Ограничения будут максимально суровыми, вплоть до запрета выходить на улицу без крайней необходимости.

Швеция

Также ввели карантин в Швеции, в которой долгое время жестких ограничений не было.

Швеция.

Как заявил премьер-министр страны Стефан Левен, впервые рекомендуется носить маски в общественном транспорте (ранее это касалось только медучреждений).

  • Ограничат количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. Если это не будет эффективным, то заведения закроют.

  • Работодателям рекомендовали разрешить своим сотрудникам работать удаленно до 24 января.

  • До этой же даты будут учиться онлайн дети старше 16 лет.

  • Продажу алкоголя запретят после 20:00.

  • Второстепенные общественные службы, которые находятся в подчинении государства, останутся закрытыми до 24 января. Это же касается бассейнов, спортивных центров и музеев.

Рост заболеваемости в Европе

Решения были приняты на фоне роста заболеваемости коронавирусом и летальных случаев в Европе, пишут местные СМИ.

В частности, речь идет о Великобритании (489 смертей и 28,5 тысяч зараженных за сутки), Италии (680 смертей и 18 тысяч заболевших в сутки) и Швейцарии (4,5 тысяч зараженных за сутки).

Отметим, что в Украине планы правительства относительно карантинных ограничений остались пока неизменными. Локдаун или "карантин зимних каникул" введут с 8 по 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право сделать ограничения безотлагательно, если будет наблюдаться резкий рост количества больных.

Объявленный в Украине на январь карантин

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 декабря в Украине официально подтвержден 944 381 случай COVID-19. Из них – 12 630 обнаружено за прошедшие сутки.

КоронавирусЛокдаун