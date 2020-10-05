Польша и Литва отозвали своих послов из Беларуси

Две страны Европейского Союза – Литва и Польша – решили отозвать своих послов из Беларуси.

Как сообщил в Twitter польский министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, с ними будут проведены консультации.

"Мы приняли совместное решение об отзыве для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси. Я хотел бы поблагодарить всех партнеров ЕС за недвусмысленное выражение солидарности с Польшей и Литвой. В поддержке белорусов и их усилий", – отметил он.

Рау добавил, что демократизация Беларуси остается приоритетом. Он также подчеркнул, что "попытки заклеймить любое страну ЕС будут встречены прямым и взаимным ответом".

Twitter Збигнева Рау.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем подчеркнул, что их цель – максимально сохранить дипломатические контакты.

"Мы направили сообщение об этом белорусской стороне, с которой договорились, что временный отзыв послов для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов", – приводит его слова сайт литовского внешнеполитического ведомства.

Линкявичюс добавил, что Варшава и Вильнюс продолжат координировать свои действия с другими странами ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL: