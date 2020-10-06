Польша и Литва отозвали своих послов из Беларуси
Две страны Европейского Союза – Литва и Польша – решили отозвать своих послов из Беларуси.
Как сообщил в Twitter польский министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, с ними будут проведены консультации.
"Мы приняли совместное решение об отзыве для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси. Я хотел бы поблагодарить всех партнеров ЕС за недвусмысленное выражение солидарности с Польшей и Литвой. В поддержке белорусов и их усилий", – отметил он.
Рау добавил, что демократизация Беларуси остается приоритетом. Он также подчеркнул, что "попытки заклеймить любое страну ЕС будут встречены прямым и взаимным ответом".
В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем подчеркнул, что их цель – максимально сохранить дипломатические контакты.
"Мы направили сообщение об этом белорусской стороне, с которой договорились, что временный отзыв послов для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов", – приводит его слова сайт литовского внешнеполитического ведомства.
Линкявичюс добавил, что Варшава и Вильнюс продолжат координировать свои действия с другими странами ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.