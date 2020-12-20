Польша и Чехия готовятся к вакцинации от коронавируса, пока Украина "буксует"

В Польше и Чехии в конце следующей недели должны начаться кампании по вакцинации от коронавируса. Украина же и в 2021 году может не получить широкий доступ к ней.

Поляки могут начать вакцинироваться уже 27 декабря. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на советника премьер-министра Анжея Горбана.

Он уточнил, что в первую очередь прививки сделают врачам и медсестрам.

Общенациональную программу вакцинации Польша приняла еще 15 декабря. Она предусматривает, что взрослые и дети старше 12 лет получат препарат на добровольной основе и бесплатно.

Также 27 декабря вакцинация должна начаться и в Чехии, но это произойдет в случае своевременной доставки ее в страну, пишут Ceske Noviny.

Глава правительства Андрей Бабиш уточнил, что препарат должен поступить 26 декабря. Сам он также сделает прививку, но прежде обсудит это со своим врачом.

Ранее стало известно, что Украина оказалась в самом конце очереди на получение широкого доступа к вакцине от коронавируса. Согласно анализу журналистов, украинцам она может не достаться даже в 2021 году.

При этом в Минздраве рассчитывают на механизм COVAX и прямую закупку вакцины за средства госбюджета, а первые партии обещают в январе. Однако и здесь не все гладко, поскольку страны могут не получить препарат до 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину, потому что потеряла позиции в мире и Европе.