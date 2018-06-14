Польша готовит захват Львова: росСМИ разразились новой "сенсацией"

Российское пропагандистское издание "Комсомольская правда" в своем материале утверждает, что Польша якобы готовится захватить украинский Львов.

При этом журналисты ссылаются на слова первого зампреда Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и соотечественников Константина Затулина, с которым проводили интервью.

Однако в цитатах чиновника, которые издание приводит в тексте, не упоминается ничего подобного.

Стоит отметить, что в самом интервью содержится несколько манипуляций по поводу отношений Украины и Польши, но о "захвате Львова" не сказано.

"Польша не снимает своих притязаний к Западной Украине, называет ее Малопольшей. Это наименование уже узаконено нынешним парламентом Польши. И Варшава готовит людей, которые в дальнейшем будут с полным основанием говорить, что они, выходцы с Украины, ждут, когда наконец воссоединятся со своим Львовом в границах матери-Польши", - приводит издание слова Затулина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в "ДНР" выдали фейк о сбитии самолета с послами ЕС над Украиной.