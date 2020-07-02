Польша бесплатно протестирует украинских заробитчан на COVID-19

Польша за счет государственных средств проведет тестирование на наличие коронавируса украинцам, которые поедут на заработки в эту страну.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, после пересечения границы гражданам Украины прежде всего обязательно нужно заполнить анкету. В ней они должны объяснить, где именно будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина.

Кроме этого, у украинцев будут измерять температуру, ведь это является основным элементом проверки на наличие болезни.

"Но что важно, все граждане Украины, которые едут в Польшу работать, проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут работать", – подчеркнул Цихоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.