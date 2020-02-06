Чому Польща пропонує "Спільно відзначити перемогу", а не відзначити "Спільну перемогу" над Росією? Не знаєте? Поясню...

Я взагалі зовсім не відомий лінгвіст, але на мою власну думку українська та польська мови розрізняються тому, що Польща свого часу перейшла на латинські віру та мову, а Русь - Україна залишилась на кирилічній руській вірі та мові. Це звичайно припущення, але мене воно влаштовує як пояснення того чому кровні брати наробили один одному стільки лиха.

Дуже важно стримати себе описуючи події початку 20 сторіччя, коли Російська Імперія розвалилася і національні держави несподівано отримали шанс на незалежність. Подій дуже багато і можна несподівано написати історичний роман, а по факту мені тільки треба у розгорнутому вигляді довести, що імперські амбіції Польщі - головна причина розбрату наших націй.

Так ось, повертаючись до подій, що сталися після розвалу Російської Імперії, Польща яка історично мала зв'язки з Францією отримала від неї дуже щедрий подарунок. Франція вклалась у польську армію, яка повинна була не тільки захистити Польщу, а й допомогти іншим здолати більшовиків....

Але сталось не як гадалось.

"Блакитна армія", яка була бездоганно укомплектована і мала на озброєнні близько сотні танків, проти яких не могли протистояти українська піхота і кавалерія була кинута проти ЗУНР.

Командувач "Блакитної армії" Юзеф Галлер, як і Пілсудський, тоді так пояснили свої дії спонсорам: "всі українці є більшовиками або чимось на зразок цього".

Звичайно польська армія перемогла українську.

І що сталося далі?

Більшовики завдяки такому подарунку вже через рік стояли під стінами Варшави.

І завдяки кому Польща здобула перемогу і змогла відкинути більшовиків від стін Варшави? Без участі яких частин "Диво на Вислі" ніколи б не сталося?

Не давлячись на те, що основний тягар оборони Варшави лежав на армії Північного фронту всьо того ж генерала Юзефа Галлера, саме 6-та Січова дивізія УНР під командуванням Генерал-хорунжого Марка Безручка відбивала атаки 1-ї кінної армії Будьонного під Замостям.

А морська піхота УНР міністра ВМС УНР Михайла Білинського стала під Замостям тією фортецею, яку так і не змогли здолати війська Тухачевського!

Таким чином українці, чиї землі на той час були окуповані Польщею стали однією з причин поразки Росії під Варшавою. І не тільки.

Завдяки героїзму війська Української Народної Республіки якої на той час вже не існувало, і яка втратила свою незалежність не без участі Польщі. Польська Республіка зуміла відстояти свою незалежність.

Саме через це, президент Польщі Анджей Дуда запропонував українському президенту Володимиру Зеленському спільно відзначити у серпні 2020 року перемогу над Радянською Росією. Спільно, але не спільну.

Новости Подавленное Московское восстание

Бо знову ж таки, у боях з Польщею Україна загубила надії на незалежність і втратила той ресурс який можна було протиставити більшовикам. А Польща змогла під час "Варшавської битва" встояти завдяки тим, проти кого ще рік тому воювала і святкувала перемогу.

Звичайно це не привід не відсвяткувати спільно перемогу Польщі. І не спільно відзначити 100-річчя “Варшавської битви”.

Звичайно нам потрібно мати спільні свята і перемоги.

Але коли у Польщі у черговий раз починаються різні антиукраїнські інформаційні кампанії, та лунають якісь українофобські заяви я завжди себе запитую чи хтось пам'ятає, що протистояти нашому споконвічному ворогу - Росії, ми взмозі тільки коли разом?

Чи Польща про це згадує тільки коли справа стосується її власної незалежності?

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