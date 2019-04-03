"Положил руку на бедро": число "жертв" громкого секс-скандала с Байденом выросло

В США выросло число женщин, обвинивших в аморальном поведении вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии, экс-вице-президента Джо Байдена.

Так, новые обвинения прозвучали со стороны 59-летней писательницы Ди Джей Хилл и от 22-летней Кейтлин Карусо, пишет газета The New York Times. В частности, указано, что обе женщины испытывали дискомфорт из-за действий политика, передает "ТАСС".

Хилл заявила, что семь лет назад Байден во время коллективного фотографирования "положил руку ей на плечо, после чего опустил на спину, чем заставил почувствовать себя очень некомфортно". Инцидент произошел в штате Миннесота в ходе мероприятии по сбору средств.

Джо Байден

Кейтлин Карусо утверждает, что во время мероприятия в Университете штата Невада в Лас-Вегасе, посвященном сексуальному насилию, Байден "положил руку ей на бедро, несмотря на то, что девушка ерзала на стуле, демонстрируя дискомфорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о подобных инцидентах рассказали две американки:

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