Полный развал: названа критическая угроза для Евросоюза

Выход Великобритании из состава Европейского союза может стать причиной полного развала ЕС. Ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Ирина Верещук. По её словам, Brexit – это экзистенциальный вопрос существования ЕС.

"Потому что если выйдет Великобритания, тем самым применив 50-ю статью Лиссабонского трактата, таким образом она покажет пример другим странам, у которых тоже есть много возражений и замечаний. Даже таким как Польша, Венгрия, Италия или Греция", – заверила Верещук.

Она уверена – это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

"И те лидеры, которые на сегодняшний день несут ответственность за единство ЕС, понимают глубину опасности выхода такой огромной страны как Великобритания", – подвела итог международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

Нижняя палата парламента Великобритании должна была проголосовать за проект по выходу из Евросоюза 11 декабря 2018 года. Однако премьер-министр Тереза ​​Мэй перенесла голосование по проекту соглашения о Brexit. Она пояснила, что для поддержки соглашения в это время не было бы нужного количества голосов. По ее словам, голосование должно состояться в течение недели, начинающейся 14 января.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!