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1 февраля • обновлено в 18:28
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Полный разрыв! Сделка Трампа с Израилем привела к жестким последствиям на Ближнем Востоке

2.1т
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Палестина решила разорвать все отношения с Израилем и США.

Об этом публично объявил лидер палестинцев Махмуд Аббас в субботу, 1 февраля, после заседания Лиги арабских государств в Каире (Египет).

Причина – "сделка века" между президентом Дональдом Трампом и премьером Биньямином Нетаньяху. Палестина уже сообщила о своих планах двум странам, отказавшись сотрудничать даже в сфере безопасности.

Страны ЛАГ также поддержали позицию Палестины, выступив против плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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Палестина выступила против "сделки века" Трампа

Палестина выступила против "сделки века" Трампа

Коллаж

Напомним, после договора между США и Израилем Трамп заявил, что палестинцы смогут удвоить свою территорию и пообещал сделать так, чтобы территория Палестины была неразрывной.

Суть плана:

  • Палестина должна отказаться от насилия и прекратить финансовую поддержку семей людей, совершавших нападения на израильтян.

  • США обещают 50 миллиардов долларов инвестиций в новое Палестинское государство. Это, по словам Трампа, поможет создать 1 млн новых рабочих мест.

  • Статус Храмовой горы в Иерусалиме, где находятся священные для мусульман и иудеев объекты, должен остаться без изменений.

Нынешняя ситуация на Западном берегу

Нынешняя ситуация на Западном берегу

ВВС

Как писал OBOZREVATEL, после "сделки века" в Палестине сожгли "Трампа" и вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее в мусорную корзину истории".

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
Место
Израиль
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Тарас Бор
Тарас Бор
Палестина на дотациях в том числе и США.Следовательно,баба с возу,кобыле легче.
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