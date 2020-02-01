Полный разрыв! Сделка Трампа с Израилем привела к жестким последствиям на Ближнем Востоке

Палестина решила разорвать все отношения с Израилем и США.

Об этом публично объявил лидер палестинцев Махмуд Аббас в субботу, 1 февраля, после заседания Лиги арабских государств в Каире (Египет).

Причина – "сделка века" между президентом Дональдом Трампом и премьером Биньямином Нетаньяху. Палестина уже сообщила о своих планах двум странам, отказавшись сотрудничать даже в сфере безопасности.

Страны ЛАГ также поддержали позицию Палестины, выступив против плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Палестина выступила против "сделки века" Трампа Коллаж

Напомним, после договора между США и Израилем Трамп заявил, что палестинцы смогут удвоить свою территорию и пообещал сделать так, чтобы территория Палестины была неразрывной.

Суть плана:

Палестина должна отказаться от насилия и прекратить финансовую поддержку семей людей, совершавших нападения на израильтян.

США обещают 50 миллиардов долларов инвестиций в новое Палестинское государство. Это, по словам Трампа, поможет создать 1 млн новых рабочих мест.

Статус Храмовой горы в Иерусалиме, где находятся священные для мусульман и иудеев объекты, должен остаться без изменений.

Нынешняя ситуация на Западном берегу ВВС

Как писал OBOZREVATEL, после "сделки века" в Палестине сожгли "Трампа" и вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее в мусорную корзину истории".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!