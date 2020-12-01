Как локдаун спасает Европу и другие страны от коронавируса. Собрали лучший опыт для Украины

Как и прогнозировали ученые-эпидемиологи, после относительного затишья летом, с наступлением осени COVID-19 вернулся. И вернулся с удвоенной силой. Количество случаев заболевания в большинстве европейских стран перевалило за миллион, а смерти от коронавирусной инфекции и спровоцированных ею осложнений считают уже десятками тысяч.

И пока в Украине постоянно откладывают введение тотального локдауна, подменяя единственный эффективный способ "сбить" темпы эпидемии полумерами вроде "карантина выходного дня" – Европа закрывается. И вводит все более серьезные ограничения. Так, для большинства европейских стран ноября прошел под знаком локдауна.

Как национальные правительства европейских стран боролись с распространением COVID-19, какие ограничения вводили и насколько эффективными они стали – разбирался OBOZREVATEL.

Весной, когда мир массово закрывался в домах и ставил экономическую и социальную жизнь на полную паузу, вряд ли кто-то мог себе представить, что уже через какие-то 6-9 месяцев при значительно больших объемах эпидемии необходимость введения локдауна будет вызывать бурные дискуссии. Парадоксально, но наибольшее невосприятие и массовые протесты против объявления новых ограничений фиксировались в странах, в свое время больше всего пострадавших от COVID-19.

Однако один антирекорд за другим – как по заболеваемости, так и по смертности – заставил национальные правительства пойти против желаний своих граждан и таки прибегнуть к введению ограничений.

Практически во всех странах, где вводили частичный или полный карантин, временно запретили работу развлекательных заведений, кафе, баров и ресторанов, ограничили проведение культурных мероприятий и обязали граждан усилить самоизоляцию. При этом в каждой конкретной стране были и свои особенности локдауна. Следовательно – и результаты несколько отличались.

Рассмотрим, что же запрещали в разных странах Европы – и насколько действенными оказались ограничения в противодействии распространению COVID-19.

Италия

24 канал

Ситуация по состоянию на 30 ноября:

общее количество зарегистрированных случаев: 1 млн 585 тысяч

умерли: 54 904

уровень смертности: 90,9 человек на 100 тысяч населения.

Локдаун объявлен в начале ноября в регионах, вошедших в "красную зону": Калабрия, Ломбардия, Пьемонт, Больцано и Валь-д'Аоста, с 15 ноября ограничения также введены в Тоскане и Кампании. Предварительно карантин продлится до 3 декабря.

Введенные ограничения:

остановлена работа кафе и баров, кинотеатров и магазинов, кроме тех, что продают товары первой необходимости;

запрещен выезд за пределы населенного пункта;

воспрещается выход из дома без уважительной причины – поездки на работу или посещения врача – и лишь после заполнения специального формуляра;

введено дистанционное обучение в старших классах школы и ВУЗах.

Эффективность:

Регионы Калабрия, Ломбардия и Пьемонт смогли достичь существенных успехов в уменьшении заболеваемости и смертности от коронавируса, поэтому с 29 ноября эти области переведены из "красной" зоны в "оранжевую" – с соответствующим послаблением ограничений.

Франция

yimg.com

Ситуация по состоянию на 30 ноября:

общее количество зарегистрированных случаев: 2 млн 218 тысяч

умерли: 52 325

уровень смертности: 80 человек на 100 тысяч населения.

Локдаун объявлен на всей территории государства с 28 октября, выход из ограничений запланировали в три этапа – 28 ноября, 15 декабря и 20 января, когда страна должна вернуться к привычной жизни.

Введенные ограничения:

ограничена работа кафе и ресторанов, кинотеатров;

под запретом групповые занятия спортом;

ограничены религиозные службы и другие массовые собрания;

закрыты магазины, торгующие не товарами первой необходимости;

запрещено выходить из дома без уважительной причины (поход на работу, в магазин, к врачу);

прогулки на свежем воздухе разрешались с соблюдением правила "1 час в радиусе 1 км";

президент и правительство рекомендовали французам по возможности максимально перейти на дистанционную работу;

обучение в ВУЗах проводится в онлайн-режиме, школы и садики продолжают работать, однако с более жестким соблюдением санитарных норм.

Эффективность:

23 ноября французское издание Le Figaro констатировало: эпидемическая ситуация после внедрения ограничений существенно улучшилась, циркуляция вируса заметно замедлилась. И если в начале введения ограничений на каждые 100 тысяч населения приходилось 500 пациентов с коронавирусной болезнью, то в конце ноября этот показатель стабильно снизился до 158 больных 100 тысяч населения

"Это доказательство того, что различные мероприятия по социальному дистанцированию работают. И это отличная новость. Мы не были уверены, что более легкая изоляция, чем в марте, приведет к таким значительным результатам", –цитирует издание Жана-Стефана Дерсена, заместителя научного директора Национального института математических наук, отвечающего за платформу моделирования MODCOV19.

Великобритания

Газета.ру

Ситуация по состоянию на 30 ноября:

общее количество зарегистрированных случаев: 1 млн 617 тысяч

умерли: 58 245

уровень смертности: 86 человек на 100 тысяч населения.

Локдаун объявлен 31 октября. Премьер-министр Борис Джонсон объявил о таком решении на месяц, оно распространялось на всю территорию Соединенного Королевства.

Введенные ограничения:

на 4 недели закрыли рестораны, пабы и учреждения отдыха;

не работали магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости;

правительство настойчиво рекомендовало гражданам оставаться дома, кроме как выходов для обучения или работы, получения медицинской помощи и покупки необходимых товаров;

рекомендовано максимально перейти на дистанционный режим работы – там, где это возможно;

запрещены международные поездки (кроме тех, которые осуществляются с рабочей целью);

учебные заведения продолжили работать, с усилением санитарных мероприятий.

После 2 декабря в Великобритании планируют сохранить локальные ограничения – в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

Эффективность:

Сейчас представители системы здравоохранения Великобритании констатируют, что эпидемия коронавируса в целом прекратила расти впервые за последние три месяца – с начала второй волны. Ведь из-за ограничений каждый больной в среднем заражает не более 1 человека. Особенно видно это на северо-западе и северо-востоке страны, где ранее уровень инфицирования был более высоким.

За время локдауна уровень заражения снизился на 30%. В частности, с 13 по 24 ноября он составлял 96 человек на 10 тысяч населения (с 16 октября по 2 ноября – 130 заражений на каждые 10 тысяч населения).

Испания

24 канал

Ситуация по состоянию на 30 ноября:

общее количество зарегистрированных случаев: 1 млн 646 тысяч

умерли: 44 668

уровень смертности: 96 человек на 100 тысяч населения.

Из-за стремительного распространения болезни и высокий уровень смертности власти Испании с конца октября объявила о введении режима чрезвычайного положения. В отличие от весны, речь идет не о локдауне, а о частичных ограничениях.

Введенные ограничения:

испанцам рекомендовано не выходить без особой надобности на улицу;

ограничено передвижение между регионами;

введено ограничение работы развлекательных и торговых заведений;

объявлен комендантский час с 23.00 до 6.00.

Эффективность:

В стране проходят протесты из-за внедрения ограничений, однако их "половинчатость" не позволила получить ожидаемые результаты и снизить темпы распространения болезни. Поэтому уже 29 ноября, когда большинство ограничений было снято, 16 из 42 регионов Испании попросили центральную власть продлить карантин. Поэтому вполне возможно, что ограничения будут продлены на 6 месяцев, как изначально предлагал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Израиль

Газета.ру

Ситуация по состоянию на 30 ноября:

общее количество зарегистрированных случаев: 356 тысяч

умерли: 2 864

уровень смертности: 31 человек на 100 тысяч населения.

Бороться с распространением COVID-19 в Израиле летом пробовали путем собственного варианта "карантина выходного дня", который предусматривал закрытие магазинов и рынков, салонов красоты, музеев и библиотек, зоопарков и аттракционов, пляжей и бассейнов в уикенды. Впрочем уже через три недели израильское правительство отказалось от таких ограничений из-за их полной неэффективности: сдержать распространение болезни таким путем не удалось.

В середине сентября, когда в Израиле был зафиксирован рекорд в 6 950 новых случаев заболеваний в сутки, в стране был объявлен локдаун – месяц строгих ограничений с последующим поэтапным выходом, который растянется аж до 21 февраля 2021 года.

Введенные ограничения:

запрещено отдаляться от места жительства на расстояние более 500 м без уважительных причин;

закрыты школы и детские сады;

не работают гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи;

ресторанам разрешено работать только на вынос

введены существенные ограничения на массовые собрания, в том числе, митинги и протесты. Сейчас часть этих ограничений уже снята.

Эффективность:

Полностью остановить распространение болезни израильтянам так и не удалось. Впрочем благодаря ограничениям количество новых заболеваний за сутки удалось сбить с почти 7 тысяч до 1 тысячи случаев. Однако из-за ослабления ограничений не исключено, что заболеваемость снова начнет расти.

Австрия

Новое время

Ситуация по состоянию на 30 ноября:

общее количество зарегистрированных случаев: почти 280 тысяч

умерли: 3 105

уровень смертности: 34 человека на 100 тысяч населения

После частичных ограничений, введенных с 3 ноября, правительство Австрии пришло к выводу, что такие ограничения – малоэффективны. И объявило о полном локдауне с 15 ноября по 6 декабря. Эти ограничения стали одними из самых строгих в Европе.

Введенные ограничения:

Кроме ночного комендантского часа введен еще и дневной, во время которых выходить из дома можно только для того, чтобы приобрести покупки или лекарства, сходить к врачу или в церковь;

разрешено выгуливать собак и заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе;

кроме членов семьи австрийцам разрешено встречаться максимум с 1 человеком за день;

парикмахерские, салоны красоты и массажные салоны закрыты;

запрещена работа мест отдыха, магазинов с второстепенными товарами и даже букмекерских контор;

заправки, табачные киоски, банки, супермаркеты, магазины велосипедов и аптеки работают по обычному графику;

граждан обязали работать дистанционно или по крайней мере соблюдать дистанцию в один метр.

Эффективность:

Делать выводы об эффективности локдауна в Австрии пока рано. Однако согласно статистике в стране началось медленное, но стабильное снижение новых случаев заболевания. Если 13 ноября количество заражений превысило 9 500 человек в сутки, то уже через неделю рост удалось уменьшить до примерно 7 000 за сутки, еще через неделю – в 5 800. С 25 ноября фиксируется значительное снижение распространения коронавируса: утром 30 ноября выявлено всего 2 700 новых больных.

Австралия

24 канал

Ситуация по состоянию на 30 ноября:

общее количество зарегистрированных случаев: около 28 тысяч

умерли: 908

уровень смертности: 3-4 человека на 100 тысяч населения

Несмотря на то, что на фоне других государств дела у Австралии идут очень неплохо, власти страны решили дать бой коронавирусу в самом начале эпидемии. В штате Южная Австралия с 19 ноября ввели шестидневный карантин – после того, как были обнаружены 36 новых случаев болезни. По сообщениям СМИ, причиной массовых ограничений послужила ложь сотрудника одной из австралийских пиццерий: он работал несмотря на то, что у него диагностировали COVID-19.

Введенные ограничения:

гражданам запрещено выходить из дома без причины, в том числе - на пробежки;

закрыты школы и университеты;

не работают кафе и магазины, в которых нет опции заказа доставки еды;

запрещены междугородние поездки.

Выходить из ограничений планируют поэтапно.

Эффективность:

Предыдущий опыт внедрения жестких ограничений в Мельбурне позволил свести количество новых заражений к нулю. От нового карантина с такими же по степени жесткости органичениями ожидают не менее впечатляющих результатов.

Польша

112 Украина

Ситуация по состоянию на 30 ноября:

общее количество зарегистрированных случаев: 985 тысяч

умерли: 17 029

уровень смертности: 45 человек на 100 тысяч населения

Польша объявила об усилении карантина с 7 по 29 ноября.

Введенные ограничения:

закрыты учреждения культуры, в частности, театры и кино;

установлено ограничение на пребывание людей в церквях и магазинах;

номера в гостиницах могли получить только люди, подтвердившие, что находятся в командировке;

существенно ограничена работа ТРЦ: работать в них разрешено только продовольственным магазинам и аптекам;

школы перешли на дистанционное обучение.

Эффективность:

На момент начала постепенного ослабления действующих в Польше ограничений в стране в течение недели ежесуточно фиксировали около 35 новых заражений на каждые 100 тысяч населения. К идее внедрения полного локдауна польское правительство обещает вернуться, когда этот показатель достигнет 75 заболеваний на каждые 100 тысяч граждан.

По состоянию на утро 30 ноября зафиксировано 5 733 случая заражения коронавирусом в сутки. Для Польши это неплохой показатель, учитывая, что это наименьшее количество заражений с 14 октября.

Мир все больше закрывается. Украина же – теряет время и жизни

Независимо от степени ограничений и достижений каждой конкретной страны в противодействии эпидемии, в Брюсселе уже говорят о необходимости дальнейшего "затягивания поясов". Так, Еврокомиссия сейчас активно обсуждает ограничения, которые будут рекомендовать принять во внимание национальным правительствам на время новогодних и рождественских каникул. В эту среду, 2 декабря, Еврокомиссия планирует обнародовать "Стратегию безопасности" относительно рекомендаций по проведению праздников в условиях пандемии. Ведь если ничего не делать, в Брюсселе прогнозируют превращение зимних "каникул" и теплых праздничных застолий в "инкубатор третьей волны" коронавируса. А следовательно – в новые болезни и новые смерти.

В Украине ежедневно фиксируются все новые и новые антирекорды по количеству выявленных случаев коронавирусной болезни. СМИ пестрят сообщениями о переполненных больницах, катастрофическом дефиците кислородных концентраторов и росте очередей в морги. Практически из всех регионов страны раздаются тревожные сообщения о проблемах со своевременным тестированием на COVID-19. Более того, даже получив подтверждение опасного диагноза, значительная часть наших сограждан не соблюдает режим самоизоляции, а государство не способно заставить их это делать.

Поэтому болезнь распространяется страной чрезвычайно быстро – хотя ни уровень тестирования, ни самосознание населения, ни эффективность государственных структур не позволяют даже приблизительно представить реальные объемы распространения COVID-19.

Опыт европейских и других стран показывает, что остановить темпы эпидемии без введения жестких карантинных ограничений не получится.

Однако власть предпочитает и дальше закрывать глаза на проблему. И, то ли пытаясь сохранить остатки рейтингов, то ли боясь гнева граждан, то ли просто не желая брать на себя ответственность, постоянно откладывает внедрение полного локдауна, платя за это десятками жизней украинцев ежедневно.