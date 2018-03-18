Полный беспредел: на выборах Путина жестоко избили наблюдателей

Группа наблюдателей из Москвы, Петербурга и Казани, следящая за ходом голосования на выборах президента России в Дагестане, заявила о массовых избиениях на избирательных участках.

Как сообщается в Twitter на странице наблюдателей Дагестана, на один из участков в Махачкале приехала толпа неизвестных лиц спортивного телосложения.

"Абсолютный беспредел на участке 1126 в Махачкале. На участок приехала толпа спортсменов-борцов, производили вбросы, силой не пуская наблюдателей к урнам и отобрав технику (ноутбук и телефон). Одного из наблюдателей куда-то физически уволокли и держали, пока не закончили вбросы", - рассказали наблюдатели.

При этом нападения на наблюдателей были совершены также на участках №1125 и №1111. На других избирательных точках злоумышленники пытаются выгнать наблюдателей, однако им активно мешает полиция.

Как писал "Обозреватель", результаты выборов в РФ могут быть непризнанными из-за Крыма.