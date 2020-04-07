"Полные идиоты!" Лукашенко рассказал, кто "разносит" коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что заражению коронавирусом в большей степени подвержены те люди, которые не ведут здоровый образ жизни.

В эфире телеканала "Беларусь-1" он заявил, что "этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит".

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Лукашенко призвал белорусов избавляться от этих привычек и заниматься спортом.

"Бегать, меньше пить, не курить... Идиоты полные, кто курит", – заявил он.

Состоянием на вечер 7 апреля в Беларуси обнаружен 861 случай заболевания COVID-19: 13 летальных, еще 54 человека вылечились.

Александр Лукашенко фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко высказывал другое мнение и советовал бороться с коронавирусом водкой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся