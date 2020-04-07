Главная Новости
8 апреля • обновлено в 00:51
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Полные идиоты!" Лукашенко рассказал, кто "разносит" коронавирус

1.9т
Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что заражению коронавирусом в большей степени подвержены те люди, которые не ведут здоровый образ жизни.

В эфире телеканала "Беларусь-1" он заявил, что "этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит".

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Лукашенко призвал белорусов избавляться от этих привычек и заниматься спортом.

"Бегать, меньше пить, не курить... Идиоты полные, кто курит", – заявил он.

Состоянием на вечер 7 апреля в Беларуси обнаружен 861 случай заболевания COVID-19: 13 летальных, еще 54 человека вылечились.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко высказывал другое мнение и советовал бороться с коронавирусом водкой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Трамп раскритиковал ВОЗ из-за запоздалой реакции по ситуации с пандемией в Китае.

  • В СНБО рассказали, об окончании карантина в Украине.

  • В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы – результат за 3 дня.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги