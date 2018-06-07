Полная поддержка: Совбез ООН принял важное решение по Донбассу

Совбез ООН выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав стороны к имплементации Минских соглашений.

При этом осуждается обострение боевых действий на Донбассе с применением запрещенного тяжелого оружия, говорится в принятом заявлении председателя СБ ООН, передает "Укринформ".

"Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу последнего обострения ситуации в сфере безопасности на Востоке Украины", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что это оказывает существенное влияние на безопасность гражданского населения.

"Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что повлекло трагические гибели, в том числе среди мирных жителей", - отмечается в заявлении.

В этой связи Совбез призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого вооружения в соответствии с Минскими соглашениями.

Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость расширить усилия гуманитарной помощи в пострадавших от конфликта регионах. Совет Безопасности ООН также выразила полную поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призвала все стороны содействовать ее работе.

Отмечается, что этот документ не является обязательным к исполнению, но на его основании могут выполняться определенные действия в ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве предоставили доклад "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе", в котором на Россию возложили ответственность за нарушения прав человека в Украине и Грузии.