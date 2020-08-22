Полная боевая готовность: Лукашенко объявил о "самом серьезном решении" с начала правления

укашенко объявил о "самом серьезном решении" с начала правления.

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ со страной, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность.

По его словам, "шевеление войск" происходит на территории Польши и Литвы, передает "Белта". Лукашенко отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

"Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", – сказал он.

Ранее посещая военный полигон под Гродно, Лукашенко заявил, что западные страны оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту". По его мнению, эти действия и соответствующие заявления западных стран – прямое вмешательство в ситуацию в Белоруси.

Также он заявил, что против страны якобы используют "сценарий цветных революций". Он призвал министра обороны принять "самые жесткие меры" для защиты страны.

По убеждению политика, его оппоненты якобы хотят "рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе". Он добавил, что одновременно с этим идет "активизация протестных настроений и бандитизма в обществе".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что протестам в его стране могли поспособствовать США. В то же время заверил, якобы в ближайшие дни "сможет решить проблему" с ситуацией в республике.

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