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20 декабря • обновлено в 02:50
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Полмиллиона долларов в подвале: в Польше обнаружили сокровищницу. Фото

1.2т
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Строители обнаружили сокровищницу 200-летних монет, ремонтируя здание в польском городе Краков.

Монеты стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов, более полумиллиона долларов, были спрятаны в подвале внутри сгнивших льняных мешков. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кракове обнаружили сокровищницу 200-летних монет

В Кракове обнаружили сокровищницу 200-летних монет

Daily Mail

Редкие медные монеты были изготовлены во времена короля 18-го века Станислава Понятовского II. Здание, которое реконструируют и превращают в отель, 200 лет назад принадлежало религиозному ордену.

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Десять тысяч монет передали Краковскому археологическому музею. Там попытаются узнать историю появления сокровища и сохранить его.

В Польше нашли древний клад

В Польше нашли древний клад

Daily Mail

Монеты обнаружили строители

Монеты обнаружили строители

Daily Mail

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Подольском районе Киева во время археологических исследований нашли уникальный клад — монеты, датированные 1817-1912 годами. Находку обнаружили в подвале снесенного в 70-х годах здания на территории заповедника "Древний Киев".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Польша Краков
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
металлолом. такой на "авито" продают ведрами обычно, на вес.
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