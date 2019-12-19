Полмиллиона долларов в подвале: в Польше обнаружили сокровищницу. Фото

Строители обнаружили сокровищницу 200-летних монет, ремонтируя здание в польском городе Краков.

Монеты стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов, более полумиллиона долларов, были спрятаны в подвале внутри сгнивших льняных мешков. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кракове обнаружили сокровищницу 200-летних монет Daily Mail

Редкие медные монеты были изготовлены во времена короля 18-го века Станислава Понятовского II. Здание, которое реконструируют и превращают в отель, 200 лет назад принадлежало религиозному ордену.

Десять тысяч монет передали Краковскому археологическому музею. Там попытаются узнать историю появления сокровища и сохранить его.

В Польше нашли древний клад Daily Mail

Монеты обнаружили строители Daily Mail

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Подольском районе Киева во время археологических исследований нашли уникальный клад — монеты, датированные 1817-1912 годами. Находку обнаружили в подвале снесенного в 70-х годах здания на территории заповедника "Древний Киев".

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