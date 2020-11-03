Полиция Вены заявила о трех погибших в теракте

Количество жертв в массовом теракте в Вене (Австрия) 2 ноября увеличилось до трех.

Об этом заявил президент Венской полиции Герхард Пюрстль утром 3 ноября, передает ORF.at.

По его словам, в результате нападения погибли не менее трех человек – двое мужчин и одна женщина.

Он уточнил, что террорист, убитый в Вене, является радикальным сторонником ИГИЛ. Сообщается, что на нем был пояс со взрывчаткой, но это был манекен. Он также использовал штурмовую винтовку. Преступник был "нейтрализован" в 20:09.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом. По данным полиции Вены, стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Официально подтверждена гибель троих человек, также один террорист ликвидирован. По словам мэра Вены, всего пострадали 15 человек.