Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже слезоточивым газом: фото и видео

В Париже (Франция) полиция применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов.

Как сообщает Le Parisien, схватки, в частности, произошли вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные погасили огонь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Кроме того, группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.

Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже слезоточивым газом Скриншот

В Париже в полдень был арестован 41 человек.

Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже

Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже

Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP - Bloomberg TicToc (@tictoc) 16 ноября 2019 г.

🇫🇷 Los chalecos amarillos regresan a las calles de París para el primer cumple del movimiento. Pocos manifestantes, unos 3000, y 33 detenidos. Disturbios en el sur de París. Ojo al segundo 18 Oscar. pic.twitter.com/SgxIo4TRkq - Alejo Schapire🥕 (@aschapire) 16 ноября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. Человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружения надписями "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобным.

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