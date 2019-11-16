Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже слезоточивым газом: фото и видео

В Париже (Франция) полиция применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов.
Как сообщает Le Parisien, схватки, в частности, произошли вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные погасили огонь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).
Кроме того, группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.
Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже слезоточивым газом
Скриншот
В Париже в полдень был арестован 41 человек.
Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже
Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже
Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP- Bloomberg TicToc (@tictoc) 16 ноября 2019 г.
🇫🇷 Los chalecos amarillos regresan a las calles de París para el primer cumple del movimiento. Pocos manifestantes, unos 3000, y 33 detenidos. Disturbios en el sur de París. Ojo al segundo 18 Oscar. pic.twitter.com/SgxIo4TRkq- Alejo Schapire🥕 (@aschapire) 16 ноября 2019 г.
It's only 10:25, it could be an eventful day in #Paris. #GiletsJaunes # Act53 pic.twitter.com/7fFtgIKibO- Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) 16 ноября 2019 г.
Les portes du centre commercial sont détruites! De plus en plus de monde ici à Italie 2. #GiletsJaunes # 1anDeColere # 16novembre # 17novembre # 5decembre #paris # Acte53 pic.twitter.com/KctQM6QJB8- Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) 16 ноября 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. Человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.
Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружения надписями "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобным.
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