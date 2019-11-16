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16 ноября • обновлено в 15:23
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Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже слезоточивым газом: фото и видео

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В Париже (Франция) полиция применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов.

Как сообщает Le Parisien, схватки, в частности, произошли вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные погасили огонь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Кроме того, группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.

Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже слезоточивым газом

Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже слезоточивым газом

Скриншот

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Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже

Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже

Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже

Полиция разогнала "желтые жилеты" в Париже

Как писал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. Человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружения надписями "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобным.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Тема
Протесты во Франции
Место
Франция Париж
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Пигин Макс
Пигин Макс
Жалко, что в своё время, Янукович не знал что так можно. Да и нашим есть чему поучиться, как поступать с последователями секты Педального.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Режим слетел с катушек, Путин должен уйти...ааааа это во Франции. Правильно, нельзя нарушать закон)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надеюсь, Пристайко уже поспешил объявить Францию страной-изгоем?
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