Главная Новости
28 февраля • обновлено в 23:38
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Полиция Греции применила газ против беженцев из Турции. Фото и видео

3.4т
Читать материал на украинском

Полиция Греции применила спецсредства для сдерживания мигрантов из Турции, которые хлынули после решения Анкары перестать сдерживать их на фоне обострения военного конфликта в Сирии.

Как сообщает "Радио Свобода", полиция применила слезоточивый газ (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Беженцы на греческой границе

Беженцы на греческой границе

Скриншот видео radiosvoboda.org

Поток переселенцев резво возрос после того, как Турция решила, что не будет больше препятствовать перемещению сирийских беженцев на территорию стран Евросоюза.

Такое решения Анкара приняла на фоне обострения военного конфликта в сирийской провинции Идлиб.

Беженцы на греческой границе

Беженцы на греческой границе

Скриншот видео radiosvoboda.org

Беженцы на греческой границе

Беженцы на греческой границе

Скриншот видео radiosvoboda.org

Беженцы на греческой границе

Беженцы на греческой границе

Скриншот видео radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военных, а также гражданские. Удар был нанесен силами президента Сирии Башара Асада, которые поддерживает Россия. Анкара нанесла мощный ответ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Проблема мигрантов в Европе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Проблема мигрантов в Европе Конфликт в Сирии
Место
Греция
Тег
Европейский Союз
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
4
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги