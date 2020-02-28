Полиция Греции применила спецсредства для сдерживания мигрантов из Турции, которые хлынули после решения Анкары перестать сдерживать их на фоне обострения военного конфликта в Сирии.

Как сообщает "Радио Свобода", полиция применила слезоточивый газ (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Беженцы на греческой границе Скриншот видео radiosvoboda.org

Поток переселенцев резво возрос после того, как Турция решила, что не будет больше препятствовать перемещению сирийских беженцев на территорию стран Евросоюза.

Такое решения Анкара приняла на фоне обострения военного конфликта в сирийской провинции Идлиб.

Беженцы на греческой границе Скриншот видео radiosvoboda.org

Беженцы на греческой границе Скриншот видео radiosvoboda.org

Беженцы на греческой границе Скриншот видео radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военных, а также гражданские. Удар был нанесен силами президента Сирии Башара Асада, которые поддерживает Россия. Анкара нанесла мощный ответ.

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