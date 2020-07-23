Полиция Чехии десятками задерживает украинцев и отправляет в "лагеря заробитчан"

Граждан Украины, которые незаконно попадают в страны ЕС, задерживают за нарушение миграционного законодательства, ужесточенного в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили ТСН в посольстве Украины в Чехии, в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства "Балкова", "Бела Езова" и "Вышни Лготы" находится по меньшей мере 170 украинцев. Они были задержаны, поскольку въехали в страну по биометрии без разрешения на проживание или отдельных видов чешских виз.

"Подавляющее большинство из них, по рекомендации посольства, уже подали ходатайство о добровольном возвращении в Украину, которое должно состояться в течение ближайших двух недель", – говорится в сообщении.

В редакцию издания написала украинка Марьяна, родственники которой 6 июля выехали на заработки в Чехию, где были якобы задержаны полицией Праги и сейчас удерживаются в лагере "Бела Езова". По словам женщины, представители украинского консульства отказались помогать гражданам Украины, а в таких чешских "лагерях" якобы "удерживают тысячи украинцев".

"История моих родных, которые ехали в Чехию на заработки, началась 6 июля. Они выехали из Украины. На венгерской границе их без проблем пропустили. Они имели при себе чешскую позванку и тест на COVID-19. Но в Праге их остановила полиция и повезла в участок. Оттуда им дали право на один звонок. Так я узнала, где они находятся. 10 июля я нашла своих родных в лагере "Бела Езова". Их там удерживают уже 9 дней. Никто не знает, когда их отпустят. Там им сделали тест (на коронавирус, – ред.) и он показал отрицательный результат. Каждый день их пребывания стоит 250 крон плюс тест до 2000 грн. При возвращении в Украину они вынуждены будут все оплатить", – отметила Марьяна.

Она также добавила, что так называемый лагерь, где находятся ее родственники, посещал украинский консул, но помощи якобы не предоставил.

"В Чешской Республике есть 4 таких лагеря, скорее они напоминают тюрьмы, где у каждого своя камера и один телефонный аппарат на всех. Там тысячи украинцев, которым никто не помогает. Мои родные получили депортацию, но все равно их удерживают. Мы наняли адвоката в помощь. В никаких новостях не показывают незаконное удержание украинцев", – подчеркнула женщина.

В свою очередь, в посольстве Украины заверили, что держат ситуацию на контроле и следят за тем, чтобы права граждан не нарушали.

Большинству украинцев, которые нарушили миграционный режим Чехии, будет запрещен въезд в страны ЕС в течение 1 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинские заробитчане в период карантина с марта по июнь больше всего интересовались вакансиями от работодателей из Польши, Чехии и Германии.

Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.