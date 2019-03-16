"Полицейский произвол": в РФ решили спасать русскоязычных в еще одной стране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заговорила о том, что в ведомстве якобы обеспокоены "давлением на русскоязычных жителей Литвы".

Она утверждает, что их дискриминация усиливается "в условиях антироссийской истерии", передает "ФАН".

"На этот раз ярлык "агента Кремля" пытаются наклеить на авторитетного общественного деятеля, председателя Ассоциации учителей русских школ Литвы, учителя истории Эллу Канайте", — заявила Захарова.

Мария Захарова НТВ

По ее мнению, в Литве происходит "полицейский произвол" в отношении русскоговорящих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Елена Рыковцева заявила, что людей, которые длительное время проживают в Украине, но не владеют государственным языком, нужно не жалеть, а лечить как умственно отсталых.

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