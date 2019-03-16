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"Полицейский произвол": в РФ решили спасать русскоязычных в еще одной стране

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заговорила о том, что в ведомстве якобы обеспокоены "давлением на русскоязычных жителей Литвы".

Она утверждает, что их дискриминация усиливается "в условиях антироссийской истерии", передает "ФАН".

"На этот раз ярлык "агента Кремля" пытаются наклеить на авторитетного общественного деятеля, председателя Ассоциации учителей русских школ Литвы, учителя истории Эллу Канайте", — заявила Захарова.

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Мария Захарова

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По ее мнению, в Литве происходит "полицейский произвол" в отношении русскоговорящих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Елена Рыковцева заявила, что людей, которые длительное время проживают в Украине, но не владеют государственным языком, нужно не жалеть, а лечить как умственно отсталых.

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Тема
Российская военная угроза
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Двое американских военных справили малую нужду на памятник Свободы в Риге. Это всё что нужно знать о свободе и независимости Прибалтики и еже с ними)))))))
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1
0
Trail Blóðug
Trail Blóðug
за президентською програмою "возвращєніє соотєчєствєнніков" з Прибалтики до срашки не виїхала ЖОДНА КОЦАПОПОТВОРА. з України ж з'їбало всього десь півтисячі бомжів
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2
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минин евген
минин евген
все дрюкают кацапов, везде их щимят и унижают. так а что непонятно? сруцкие свиньи заслужили такое отношение к себе своими ебонутыми выходками.
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4
0

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