Эксперт по нацбезопасности раскрыл планы Кремля на Беларусь

За годы независимости Беларуси власти постепенно сдавали позиции перед влиянием Кремля, из-за чего на сегодняшний день ситуация сложилась совсем не в пользу Минска.

Как пишет в своем блоге на "Обозревателе" эксперт по национальной безопасности Тарас Жовтенко, этому способствовали панические настроения в Москве перед потерей Украины в пользу "враждебного Запада", а также провал "гибридного сценария" на Донбассе.

По его мнению, РФ очень быстро вернулась в формат восприятия мира как "глобального поля битвы" со старым-новым "врагом №1" - США, и его союзниками. Он считает, что именно в этом ракурсе и происходит все больше втягивания Беларуси в "крепкие братские объятия" России.

Эксперт предупреждает, что конечным результатом может стать едва ли не полная, потеря государственности и суверенитета Беларуси.

"Белорусское руководство рискует постепенно раствориться в российских директивах и "совместных" стратегических доктринах, превратившись в не больше, чем фасадных правителей, чья роль сводится исключительно к легитимизации нужного Кремлю курса", - пишет Жовтенко.

По его словам, пока есть возможность, Беларусь пытается демонстрировать свою особую позицию.

"Лукашенко хорошо знает о финансовых трудностях РФ, обусловленные системной политикой санкций, и опасается, что после выборов 2018-го Путин не выполнит свои финансовые обещания. Поэтому, Лукашенко надеется использовать этот факт для очередной смены внешнеполитического курса в сторону стран Запада", - пишет эксперт.

Однако в случае провала, для Беларуси это может означать вполне реальную угрозу силового сценария по уже апробированному Россией "гибридному" сценарию, считает Жовтенко.

Как сообщал "Обозреватель", Беларусь заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.