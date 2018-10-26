США растеряны: кто хотел устранить Обаму и Клинтонов

В США произошла массовая попытка покушения на одних из самых влиятельных людей страны - с 22 по 24 октября взрывные устройства были обнаружены и перехвачены сразу в четырех местах. Предназначались они финансисту и одному из главных спонсоров Демократической партии США Джорджу Соросу, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и 42-му президенту США Биллу Клинтону, экс-президенту Бараку Обаме и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Все подробности и причины ошеломляющих событий – узнавал OBOZREVATEL.

Хроника событий. Джордж Сорос

23 октября миру стало известно о первом случае покушения – взрывное устройство подложили в почтовый ящик дома финансиста и одного из главных спонсоров Демократической партии США Джорджа Сороса. Правоохранители получили сообщение о подозрительном пакете 22 октября примерно в 15:45 по местному времени.

Предмет, похожий на взрывчатку, обнаружил сотрудник резиденции, который вызвал полицию. Правоохранители подорвали взрывное устройство в ближайшей лесополосе. К счастью, самого Сороса в тот момент в доме не было.

Билл и Хиллари Клинтон

Сообщение о том, что в доме экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка нашли взрывное устройство, появилось 24 октября. Однако полиция информирует, что находка была обнаружена поздно вечером 23 октября.

Бомбу, отправленную Клинтонам, обнаружил работник, отвечающий за сортировку почты. Он передал ее сотрудникам спецслужб.

Согласно первым оценкам, найденное взрывное устройство похоже на то, которое ранее нашли в почтовом ящике дома Сороса.

Барак Обама

Пакет со взрывным устройством, которое предназначалось бывшему президенту Америки, был перехвачен сотрудниками секретной службы 24 октября. Бомба была отправлена по почте по адресу дома Обамы, который находится в Вашингтоне.

По предварительным данным, взрывчатка также похожа на ту, что ранее отправили Соросу и Клинтонам.

CNN и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан

Эвакуация здания Time Warner Фото: Twitter Эрика Левенсона

В тот же день появилось сообщение о найденном подозрительном пакете в здании Time Warner на Манхэттене, где находится офис телеканала CNN. Часть здания была эвакуирована, а в полиции подтвердили, что в пакете было взрывное устройство и некий белый порошок. Взрывотехники изъяли устройство и отправили его на экспертизу.

Позже стало известно, что посылка предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Также журналисты показали снимок взрывчатки, который им предоставили правоохранители.

Это еще не все

Из-за посылок был эвакуирован офис конгрессмена-демократа Дэбби Вассерман-Шульц во Флориде. Там нашли пакет, который предназначался бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а адрес конгрессмена указывался, как обратный. Еще одна посылка была обнаружена в одном из зданий Сан-Диего - где находится офис сенатора Камалы Харрис и редакция газеты San Diego Union-Tribune. Еще одну посылку перехватили в пункте проверки почты конгресса США в Мэриленде, она предназначалась конгрессмену-демократу Максин Уотерс.

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Вместе с тем ряд СМИ сообщил, что взрывчатку отправляли и в Белый дом, но эту информацию позже опровергла Секретная служба США.

Реакция американских властей

В Белом доме незамедлительно осудили массовые попытки покушения на семью Клинтонов, бывшего президента Барака Обаму и других политиков.

"Эти акты устрашения отвратительны, и виновный будет привлечен к ответственности в соответствии с законом. Секретная служба США и другие правоохранительные органы ведут расследование и предпримут все необходимые меры для защиты каждого, кому угрожают эти трусы", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Также с речью выступил и президент США Дональд Трамп, который заявил, что власти страны не пожалеют усилий, чтобы привлечь к ответственности причастных к "отвратительным актам". Политическому насилию "не место в Соединенных Штатах", добавил Трамп.

"Это вопиющее поведение отвратительно всему, что мы считаем дорогим и святым для американцев. Мы чрезвычайно разгневаны, расстроены и недовольны тем, что мы наблюдали сегодня утром. Мы в этом разберемся", - заявил он.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 октября 2018 г.

Из пострадавших уже успела отреагировать Хиллари Клинтон. Бывший кандидат в президенты США поблагодарила сотрудников Секретной службы и заверила, что ее семья в безопасности.

Бывший госсекретарь выразила службе признательность, сказав, что "ранее никогда не была столь обязана бдительности ее сотрудников".

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Версии и причины происходящего

Пока правоохранительными органами США не сообщаются детали следствия, все что известно, это то, что все взрывные устройства были похожими, а главное, настоящими, однако кто и зачем их отправлял неизвестно. Остается непонятным и то, как преступники собирались привести взрывчатку в действие.

"Сейчас мы можем только предполагать. Насколько я понимаю, это происходит на фоне избирательной кампании в США, в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс, соответственно, эта история больше политическая. И как мы видим, она направлена именно против представителей Демократической партии, которую представляют, как Клинтон, так и Обама", - высказал свою версию OBOZREVATEL международник Андрей Каракуц.

По его словам, эти выборы во многом решающие, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе, станет возможным даже начать процедуру импичмента действующего президента Америки Дональда Трампа.

Каракуц считает, что если бы устройства сработали, это была бы большая история, которая могла бы изменить ход голосования и принести большую поддержку именно демократическим силам.

Однако он отвергает возможность того, что такие методы могли использовать политические оппоненты демократов на выборах в США.

"Такие средства могут использовать лишь какие-то радикальные движения, и здесь могут быть какие угодно версии. В США такие методы политической борьбы не могут использоваться. Это какое-то влияние извне, но ввиду контекста, да, влияние извне, которое может повлиять на ход голосования", - отметил он.

Не исключает подобную версию и эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"Мы даже можем услышать и от администрации президента, что это могут быть какие-то грязные политические игры перед голосованием, перед выборами, как раз в интересах демократов. Я не думаю, что обвинять Демократическую партию будут напрямую в этих мероприятиях, но по крайней мере могут намекать, что это выгодно им", - сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

На вопрос, могло ли это быть террористическим актом, межународник ответила, что не является сторонником такой версии: "Если мы говорим об этом вопросе в плане терроризма, то обычно некая террористическая организация берет на себя ответственность за подобные действия. Пока мы не имеем такой информации".

А вот американский политолог Питер Залмаев считает, что Дональд Трамп вполне может обвинять демократические силы в том, что весь этот фарс был разыгран ими самими, дабы улучшить свои позиции на промежуточных выборах в ноябре.

"Не знаю, кто может выиграть от сообщений о бомбах, присланных Клинтонам, Обаме и CNN, но почти уверен, что Трамп в очередной раз не сможет ограничиться официальным заявлением Белого дома о недопустимости подобных попыток терактов. Не исключаю, что в ближайшие дни из уст президента мы услышим очередную конспиративную теорию "на опережение": мол, демократы сами устроили весь этот мнимый почтовый терроризм, дабы заработать себе очки сочувствия ("sympathy vote", как говорят в Америке) и мобилизовать своих избирателей перед выборами", - написал он в своему блоге в OBOZREVATEL.

Осмоловская же отмечает, что обе оппонирующие партии могут использовать данное происшествие для того, чтобы привлечь внимание к проблеме терроризма и заявить о своих позициях в контексте непримиримости в борьбе с терроризмом, осуждение этих действий и анонсирование каких-то планов по усилению борьбы с терроризмом в США.

Более того, это может привести к сотрудничеству Америки и России: "Это возможность более тесного сотрудничества со странами, которые являются достаточно эффективными в борьбе с терроризмом, в том числе, не исключая и РФ. Тем более, что это было одним из вопросов в повестке дня во время недавнего визита господина Джона Болтона (советник президента США по национальной безопасности. - Ред.) в Россию. И это является одним из вопросов, по которым стороны могут договариваться и демонстрировать какие-то положительные примеры потенциального сотрудничества в будущем", - сказала международник.