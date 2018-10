США растеряны: кто хотел устранить Обаму и Клинтонов

В США произошла массовая попытка покушения на одних из самых влиятельных людей страны - с 22 по 24 октября взрывные устройства были обнаружены и перехвачены сразу в четырех местах. Предназначались они финансисту и одному из главных спонсоров Демократической партии США Джорджу Соросу, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и 42-му президенту США Биллу Клинтону, экс-президенту Бараку Обаме и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Все подробности и причины ошеломляющих событий – узнавал OBOZREVATEL.

23 октября миру стало известно о первом случае покушения – взрывное устройство подложили в почтовый ящик дома финансиста и одного из главных спонсоров Демократической партии США Джорджа Сороса. Правоохранители получили сообщение о подозрительном пакете 22 октября примерно в 15:45 по местному времени.

Предмет, похожий на взрывчатку, обнаружил сотрудник резиденции, который вызвал полицию. Правоохранители подорвали взрывное устройство в ближайшей лесополосе. К счастью, самого Сороса в тот момент в доме не было.

Сообщение о том, что в доме экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка нашли взрывное устройство, появилось 24 октября. Однако полиция информирует, что находка была обнаружена поздно вечером 23 октября.

Бомбу, отправленную Клинтонам, обнаружил работник, отвечающий за сортировку почты. Он передал ее сотрудникам спецслужб.

Согласно первым оценкам, найденное взрывное устройство похоже на то, которое ранее нашли в почтовом ящике дома Сороса.

Пакет со взрывным устройством, которое предназначалось бывшему президенту Америки, был перехвачен сотрудниками секретной службы 24 октября. Бомба была отправлена по почте по адресу дома Обамы, который находится в Вашингтоне.

По предварительным данным, взрывчатка также похожа на ту, что ранее отправили Соросу и Клинтонам.

В тот же день появилось сообщение о найденном подозрительном пакете в здании Time Warner на Манхэттене, где находится офис телеканала CNN. Часть здания была эвакуирована, а в полиции подтвердили, что в пакете было взрывное устройство и некий белый порошок. Взрывотехники изъяли устройство и отправили его на экспертизу.

Позже стало известно, что посылка предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Также журналисты показали снимок взрывчатки, который им предоставили правоохранители.

Из-за посылок был эвакуирован офис конгрессмена-демократа Дэбби Вассерман-Шульц во Флориде. Там нашли пакет, который предназначался бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а адрес конгрессмена указывался, как обратный. Еще одна посылка была обнаружена в одном из зданий Сан-Диего - где находится офис сенатора Камалы Харрис и редакция газеты San Diego Union-Tribune. Еще одну посылку перехватили в пункте проверки почты конгресса США в Мэриленде, она предназначалась конгрессмену-демократу Максин Уотерс.

Вместе с тем ряд СМИ сообщил, что взрывчатку отправляли и в Белый дом, но эту информацию позже опровергла Секретная служба США.

В Белом доме незамедлительно осудили массовые попытки покушения на семью Клинтонов, бывшего президента Барака Обаму и других политиков.

"Эти акты устрашения отвратительны, и виновный будет привлечен к ответственности в соответствии с законом. Секретная служба США и другие правоохранительные органы ведут расследование и предпримут все необходимые меры для защиты каждого, кому угрожают эти трусы", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Также с речью выступил и президент США Дональд Трамп, который заявил, что власти страны не пожалеют усилий, чтобы привлечь к ответственности причастных к "отвратительным актам". Политическому насилию "не место в Соединенных Штатах", добавил Трамп.

"Это вопиющее поведение отвратительно всему, что мы считаем дорогим и святым для американцев. Мы чрезвычайно разгневаны, расстроены и недовольны тем, что мы наблюдали сегодня утром. Мы в этом разберемся", - заявил он.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh