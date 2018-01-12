Вслед за сопредседателями предвыборного штаба Путина появились и 259 его так называемых "доверенных лиц".

"Среди них врач Лео Бокерия, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой, певец Денис Майданов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, фехтовальщица Яна Егорян, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков (старший), гендиректор телеканал "Спас" Борис Корчевников, гендиректор RT Маргарита Симоньян и гендиректор СТС Вячеслав Муругов, адвокат Анатолий Кучерена, глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе" - сообщает нам РБК.

На самом деле, по своей сути все они являются соучастниками особо тяжкого преступления, преступной спецоперации "Выборы президента России", которая с позиции уголовного права квалифицируется статьей 278 УК РФ, что влечет уголовную ответственность фактически вплоть до пожизненного лишения свободы.

Это циничная имитация политического волеизъявления россиян, направленная на продление власти нынешнего нелегитимного преступного террористического путинского режима, попирающего права и свободы граждан России и других стран, нарушающего нормы международного права, развязывающего войны, совершающего убийства и террористические акты, подрывающего мир и безопасность во всём мире.

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Особый цинизм обуславливает назначение проведения спецоперации "Выборы президента России" с полностью предрешенным исходом на 18 марта 2018 года в день официального совершения В. Путиным и его околокремлевской бандой с помощью органов власти особо тягчайшего международного преступления, - аннексии Крыма. В. Путин как особо опасный, международный, государственный, тяжкий военный преступник, в информационном плане пытается повязать всех граждан России своим совершенным международным преступлением – аннексией Крыма.

Словно сатана, который в религиозном смысле пытается повязать все человечество различными грехами, Путин умышленно повязывает россиян своими преступлениями. С позиции науки криминологии, замарывать своими преступлениями других граждан может только особо отъявленный, отпетый, неисправимый преступник маньяк-террорист, который пытается изменить мировой порядок в своих преступных интересах.

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О каких выборах вообще можно говорить, когда с 2000 года в результате другой спецоперации под кодовым названием "Приемник", власть в России захватила, а затем и узурпировала в собственных интересах организованная преступная группировка, состоящая из откровенных бандитов, насильников, убийц и бывших сотрудников спецслужб во главе с В. Путиным? Запомните россияне, - вы заложники у особо опасных преступников.

Поэтому мероприятия по бойкотированию спецоперации "Выборы президента России" надо рассматривать шире. Если уж бойкотировать, то не только спецоперацию под названием "Выборы президента России", а весь путинский режим и всех путинских лизоблюдов. Мотив этих так называемых "представителей творческой интеллигенции" только один, деньги? Главное не лишиться подсоса из бюджета налогоплательщик терпил-россиян за счет которых они собственно паразитируют.

Потом, во время суда над В. Путиным и членами его ОПГ, а также поддерживавшими его лизоблюдов, эти дегенераты, словно умалишенные, будутповторять одно и то же: "мы не ведали, что творили".

Поверьте, так оно и будет. С общечеловеческой точки зрения, все путинские лизоблюды, желающие продолжение агонии преступного террористического путинского режима, откровенные нелюди с которыми нужно поступать так, как они этого заслуживают. Нужно не ходить на спектакли доверенных лиц В. Путина, на фильмы, снятые членами ОПГ "Единая Россия".

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Нужно пикетировать концерты обласканных властью лизоблюдов, не подавать руки завсегдатаям политических телешоу, пропагандистам войны и насилия, дружно банить путиноидов и прочих охранителей путинской внутренней и внешней оккупации и т.д. и т. п. Всё это нужно сделать общероссийской повесткой и постоянно всем об этом говорить. Важно создать атмосферу нетерпимости к любым сотрудничающим с преступным путинским режимом, враждебным элементам.

Уже сейчас все эти нелюди, а также те, кто прямо или косвенно поддерживает международного террориста В. Путина и его преступный террористический режим должны быть внесены в список Магницкого. Им должен быть запрещен въезд во все цивилизованные страны мира, а все нормальные люди должны сторониться их как проклятых и прокаженных.

Запомните эти имена, поддерживающих международный терроризм, захваты чужих территорий, боль, насилия и террор, убийства и грабежи своих сограждан и иностранцев. Все они также являются соучастниками особо тяжких международных путинских преступлений по убийствам свыше 10.000 граждан Украины, оккупации украинского Донбасса, аннексии Крыма, геноцида крымскотатарского народа, войны в Сирии, вмешательства в избирательные системы США и европейских стран, уничтожения десятков тысяч россиян в путинских застенках. Эти соучастники всех путинских преступлений заслуживают вечного позора и презрения.