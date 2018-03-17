Политические игры в Словакии: смена правительства или досрочные выборы

После того, как тысячи словаков вышли на акции протеста из-за убийства журналиста Яна Куцяка, премьер-министры Роберт Фицо решил уйти в отставку, но на своих условиях. Что изменится после отставки Фицо, и ждут ли Словакию внеочередные выборы, разбирался "Обозреватель".

Новость об убийстве журналиста-расследователя стала настоящим резонансом не только внутри страны, но и на международном уровне. В первые дни правительство Словакии пыталось максимально быстро стабилизировать ситуацию и "погасить" растущее общественное недовольство. О том, что у Фицо были надежды сохранить прежний расклад сил, свидетельствует как минимум то, что в отставку ушел только министр культуры Марек Мадярич, отвечающий за взаимодействие со средствами массовой информации.

Президент против премьера

Несмотря на все попытки разрешить сложившуюся ситуацию ценой малой политической крови, словацкий премьер все же поступился, когда к уличным протестам добавилось давление президента Андрея Киски. Президент не только присоединился к мероприятиям, связанным с почтением памяти убитого журналиста, но и поддержал общественное желание сменить действующую политическую элиту.

"Я ожидал, что руководящая коалиция в течение недели что-то сделает. Кажется, что никакое решение не разрабатывается, некоторые ушли в отставку, я не вижу никакого плана, чтобы вывести страну из этого состояния. Должна быть масштабная и коренная реконструкция правительства, чтобы не поляризовать общество. Или досрочные выборы", - заявил он во время прямого эфира на одном из словацких каналов.

После такого заявления Киски, Роберт Фицо тоже решил не молчать. Премьер выступил с телеобращением в котором обвинил президент в дестабилизации ситуации в стране и связях с миллиардером Джорджем Соросом. Фицо сказал, что Киска и Сорос провели личную встречу в сентябре 2017 года во время которой не присутствовали представители словацкого МИДа. Кроме того, он публично попросил Киску объяснить, почему тот познакомился с меценатом и что они обсуждали.

Реакция администрации Киски на подобные заявления премьер-министра была мгновенной. "Использование теории заговора не лишает премьер-министра обязанности бороться с глубоким политическим кризисом или освободить место для того, кто может это сделать. Президент Андрей Киска начинает переговоры с парламентскими партиями в среду", – написали представители президента в официальном заявлении. Через некоторое время словацкий президент также заявил, что глава разведывательной организации SIS, Антон Шафарик сказал ему, что некоторые словацкие министры были давно проинформированы о существовании итальянского преступного сообщества, члены которого подозреваются в причастности к убийству журналиста и его невесты.

Обострение противостояния премьера и президента, и отсутствие прогресса в расследовании убийства журналиста, привело к новым протестам. 10 марта на улицы страны вышло около 120 тысяч человек, как отмечает издание Aktuality, это был самый массовый протест в стране с 1989 года. Протестующие, требовали открытого расследования убийства Куцяка с привлечением международных экспертов, они также пришли под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо. Свое недовольство темпами расследования высказали и в Европарламенте.

Twitter Манфреда Вебера

"Сообщение коллег из Европарламента после их визита в Словакию настораживают. Нам кажется, что руководство словацкого правительства не оказывает все возможное для выяснения обстоятельств двух убийств", - написал в своем Twitter Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии. Он также добавил, что если Фицо хочет сохранить остатки доверия, то должен уволить главу МВД.

Громкие отставки

Видимо, внешнее и внутреннее давление заставило премьер-министра пересмотреть свои позиции, и на следующий день, после слов Вебера, глава словацкого МВД Роберт Калиняк все же подал в отставку. "Это важно для сохранения стабильности, поэтому я решил уйти с должности вице-премьера и министра внутренних дел", - сказал Калиняк на пресс-конференции 12 марта.

Тем временем оппозиция Словакии собрала достаточное количество подписей для созыва внеочередной сессии парламента, чтобы проголосовать за отставку премьера Роберта Фицо. Более того, словацкая партия Most-Híd, входящая в коалицию, также заявила о намерении инициировать досрочные парламентские выборы. "Республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", - заявил лидер партии Most-Híd Бела Бугар. Он также добавил, что если правительство не согласиться на проведение досрочных выборов, партии придется выйти с коалиции, что скорее всего, также приведет к прекращению полномочий парламента.

Тогда Фицо решил не дожидаться голосования парламента, и заявил об готовности подать в отставку, выдвинув три условия. Глава правительства потребовал, чтобы должность премьер-министра осталась за партией Smer, которую он возглавляет, президент пообещает уважать коалиционное соглашение и уважать результаты выборов 2016 года. Президент принял условия Фицо, после чего премьер покинул свой пост. Андрей Киска сразу же поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини, который принадлежит к правящей партии SMER.

Что дальше?

Отвергнув досрочные выборы, Роберт Фицо и Бела Бугар попытаются найти время, чтобы успокоить и вернуть своих избирателей, объяснил в интервью словацкому изданию "Spravy.Pravda" социолог Павел Хаулик. По его мнению, Фицо оценил ситуацию и решил, что досрочные выборы при таком сильном давлении, с которым он сталкивается, не принесут позитивных результатов для его политической силы. Тем более, говорит эксперт, время играет на руку Фицо. Даже последний опрос не показал какого-либо действительно фатального снижения избирательной поддержки партии Smer, обьясняет социолог.

Ситуация в Словакии свидетельствует о высокой вероятности досрочных выборов в этой стране, утверждает Сергей Герасимчук, замглавы правления Совета внешней политики "Украинская призма". Когда после убийства журналиста Яна Куцяка возмущенные словаки вышли на улицы с требованием отставки министра внутренних дел, Фицо недооценил протестный потенциал и решил сохранить на этом посту своего партийного соратника Роберта Калиняка. Но как только протесты приобрели такие масштабы, что этот сценарий не сработал, Фицо был вынужден согласиться на отставку Калиняка, однако было поздно - словаки требовали отставки самого премьера, говорит эксперт.

Сейчас Фицо опять же с опозданием согласился на отставку, однако с сохранением коалиции, но и этого теперь недостаточно. Уже сейчас от него требуют досрочных выборов, говорит Герасимчук. Таким образом, правящая партия, которая не почувствовала момента и с опозданием шла на малые жертвы, сейчас рискует понести электоральные потери на внеочередных выборах, которые кажутся все более неотвратимыми.

Как ранее писал "Обозреватель", президент Словакии принял отставку премьера Роберта Фицо.