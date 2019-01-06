''Политическая педофилия'': Путина пристыдили за циничный пиар на умирающих детях

Президента России Владимира Путина раскритиковали за аморальную попытку пропиариться на больных детях из Санкт-Петербурга в канун Рождества.

Видео визита главы РФ в детский хоспис опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Путин?! - Да, здорово!": Владимир Путин приехал в детский хоспис в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/gGCSvRZSmH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6. Januar 2019

Политический пиар вызвал бурную реакцию в сети: "Политическая педофилия, как она есть", "Лучшее место для PR — пострадавшие в катастрофе, и дети-инвалиды. Надо ж рейтинг поднимать!", "Повышает рейтинг странным способом", "Пиар на горе", "Цинично. Пиар на больных детях. Жуть".

Путин в хосписе twitter.com/Kremlinpool_RIA

Были и защитники главы Кремля, который остались недовольны критикой поступка и отметив, что подобная акция — "это огонек надежды на лучшее" для детей.

Интересно, что благотворительный фонд, помогающий детям, был создан в Петербурге в 2003 году при поддержке Русской православной церкви. Потому такой шаг Путина можно также расценивать как поддержку РПЦ на фоне потери Москвой влияния в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Twitter громко обсуждал ролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая рассыпалась в благодарности Путину и сказала, что он "погрел ей руки".

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