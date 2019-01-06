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''Политическая педофилия'': Путина пристыдили за циничный пиар на умирающих детях

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Президента России Владимира Путина раскритиковали за аморальную попытку пропиариться на больных детях из Санкт-Петербурга в канун Рождества.

Видео визита главы РФ в детский хоспис опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Политический пиар вызвал бурную реакцию в сети: "Политическая педофилия, как она есть", "Лучшее место для PR — пострадавшие в катастрофе, и дети-инвалиды. Надо ж рейтинг поднимать!", "Повышает рейтинг странным способом", "Пиар на горе", "Цинично. Пиар на больных детях. Жуть".

Путин в хосписе

Путин в хосписе

twitter.com/Kremlinpool_RIA

Новости
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''Политическая педофилия'': Путина пристыдили за циничный пиар на умирающих детях
''Политическая педофилия'': Путина пристыдили за циничный пиар на умирающих детях
''Политическая педофилия'': Путина пристыдили за циничный пиар на умирающих детях
''Политическая педофилия'': Путина пристыдили за циничный пиар на умирающих детях

Были и защитники главы Кремля, который остались недовольны критикой поступка и отметив, что подобная акция — "это огонек надежды на лучшее" для детей.

Интересно, что благотворительный фонд, помогающий детям, был создан в Петербурге в 2003 году при поддержке Русской православной церкви. Потому такой шаг Путина можно также расценивать как поддержку РПЦ на фоне потери Москвой влияния в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Twitter громко обсуждал ролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая рассыпалась в благодарности Путину и сказала, что он "погрел ей руки".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
Новости России
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Чего возбудились то приматы чубатые? или не довольны супрунихой? вакцин нет,лекарств,высоко технологических операций....зато пойдёте на запчасти как биомусор....ах да,Педрилло Мальдивский очень "любит"детей,200 убитых.
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Он Алекс
Он Алекс
Дегтяренко Светлана, ебланище ты пригожинское... просто ты мразота
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Цимельман Филя, ну то шо уже кацапня не отрицает, что путин-педофил, это уже нормуль...
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ohremenko Andrey, Твоя дочь проститутка...у тебя нет дочери? так докажи обратное....
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
По кpайней меpе не в дыpявых носках и не даpит безногим футбольные мячи.
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Он Алекс
Он Алекс
Цимельман Филя, к средине лета, в разгар футбольных встреч в раске федераске, пойдут на подарки мячи и безногим
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