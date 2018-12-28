Жила в голове: у ребенка из носа вытащили огромную пиявку

Во Вьетнаме из носа шестилетнего ребенка достали большую пиявку, которая прожила в его организме более месяца.

За помощью к медикам родители девочки обратились после того, как заметили у нее отек носа. Со временем он не только не проходил, но и ухудшался, говорится в сюжете на канале в YouTube Viral Hog (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Пиявка жила в носу девочки YouTube

"Эта пиявка была достаточно больших размеров и могла находится в теле ребенка более месяца. Девочка не сильно пострадала, хотя ее кровью питались все это время. Удалять пиявку пришлось врачам", — говорится в ролике.

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