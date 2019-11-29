Полакомился свининой: в мозгу и легких китайца выявили более 700 паразитов

Жителю китайского города Ханчжоу в провинции Чжэцзян медики удалили более 700 ленточных червей, которые "поселились" в его мозгу и легких.

Ранее он съел сырое мясо, что и стало причиной такого страшного заражения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, в октябре этого года 43-летний Чжу Чжунфа решил попробовать горячее блюдо со свинины. Однако перед этим не проверил, достаточно ли она проварилась. Как выяснилось позже, в мясе были личинки свиного цепня.

В мозгу и легких китайца выявили более 700 паразитов

Со временем мужчина начал жаловаться на частые обмороки и судорожные приступы. Уже после обращения в больницу, врачи сделали ему МРТ головного мозга и грудной клетки, обнаружив там сотни паразитов.

Отмечается, что яйца червей попали в организм Чжунфы через желудок, а затем – через кровоток в мозг.

dailymail.co.uk

По словам докторов, избавиться от личинок мужчине помогли противопаразитарные препараты. Помимо этого, ему также прописали специальный курс по снижению побочных эффектов от таблеток.

"Первая неделя лечения прошла успешно. Теперь необходимо взять анализы", – заверили в медучреждении. При этом о текущем состоянии больного не сообщается.

dailymail.co.uk

Добавим, что свиной цепень – это паразитический ленточный червь, личинки которого обычно развиваются в организме свиней. Заразиться им можно, употребляя мясо, без надлежащей тепловой обработки. В кишечнике человека свиной цепень способен вырасти до двух-трех метров в длину. Медики отмечают, что инфицирование центральной нервной системы этим жутким паразитом является одной из основных причин эпилепсии в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Цзянси у 59-летнего мужчины врачи извлекли из мозга десятисантиметрового червя. До этого он 30 лет страдал от сильных головных болей и безуспешно пытался найти причину своих проблем со здоровьем.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал