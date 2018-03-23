Покушение на Скрипаля: Макрон и Меркель анонсировали ответ Кремлю

В ближайшие дни Франция и Германия сделают шаги в ответ на использование Россией нервно-паралитического вещества на территории Великобритании - одного из государств Евросоюза.

"Эта атака требует скоординированного и решительного ответа со стороны ЕС и его государств-членов", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон, завершая саммит ЕС в Брюсселе 23 марта, пишет "Радио Свобода".

Франция считает отравление в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором подозревают Россию "серьезным вызовом для безопасности и посягательства на суверенность Европейского союза".

"Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла. Мы сообщим, когда координация завершится", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

Лидеры стран Евросоюза поддержали Великобританию, которая обвиняет Россию в отравлении сбежавшего экс-шпиона Сергея Скрипаля. В знак солидарности ЕС отзывает своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.