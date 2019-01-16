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Покушение на Путина: в Кремле выступили с первым заявлением

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После сообщения о задержании боевика, который, вероятно, готовил покушение на Владимира Путина, Сербия заверила президента России в безопасности его планируемого визита в Белград.

Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает "Интерфакс". Он также отметил, что службы безопасности России и Сербии сотрудничают.

"Соответствующие сербские службы находятся в плотнейшем контакте с нашими соответствующими ведомствами", — сказал Ушаков. Он выразил уверенность, что визит пройдет "без срывов".

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Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Life.ru

Отметим, недавно СМИ сообщили о срыве готовящегося покушения на Путина и задержании его возможного исполнителя в городе Нови-Пазар.

Ушаков сказал, что об этой истории ему известно только от журналистов и он не знает, сообщал ли Белград Москву о произошедшем официально.

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"Там тоже еще много непонятного так и остается", — добавил он.

Напомним, визит Путина в Белград запланирован на 17 января.

Покушение на Путина: в Кремле выступили с первым заявлением

BBC.com

Как сообщал OBOZREVATEL, известная болгарская ясновидящая Ванга, которая скончалась в 1996 году, оставила прогноз на 2019 год, в котором предсказала президенту России Владимиру Путину попытку покушения со стороны кого-то из его команды безопасности.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
мировой терроризм
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть собаке путину
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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3
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Куни Чан
Куни Чан
А Ярош всех сдал.
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