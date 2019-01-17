Не для кого не секрет насколько важную, стратегическую роль для России в Европе играет Сербия, исторически считающаяся бастионом Кремля у границ цивилизованного сообщества.

И именно Сербия долгое время была одним из рычагов дестабилизации, которым пользовалась Россия, реализуя давление, а порою и откровенный шантаж всей Европы.

А потому и не удивительно, что одним из первых заграничных визитов президента РФ Владимира Путина в этом году должен был стать визит именно в Сербию. Но, как стало известно, президенту РФ в этой братской и дружественной стране угрожала если не смерть, то уж точно неприятное соприкосновение с неким 21-летним Армином Алибашичем, который готовил на Путина покушение. Но бдительные спецслужбы вовремя раскрыли коварный замысел убийцы-неудачника, попутно объявив о его принадлежности к террористической организации ИГИЛ, хотя он состоял в рядах мусульманской организации Dawaat Team, отрицающей свою связь с мировой террористической сетью.

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Не смотря на данный инцидент, визит Путина в Сербию не отменили, хотя известно, что президента РФ стараются максимально оградить от лишних рисков, периодически даже утраивая ему встречу “с народом” в лице одних и тех же статистов, по совместительству так же подрабатывающих в соответствующих структурах.

Так, что же это было, банальная показуха спецслужб Сербии, желающих продемонстрировать, как они эффективно работают, или у данного инцидента были совсем иные цели, более соответствующие долгосрочному планированию Кремля на Балканах?

Дело в том, что балканская тема уже давно не дает покоя кремлевским стратегам, которые до недавних пор не могли представить целостную картину своего возвращения в регион, который был на рубеже 2000-х потерян. Однако все изменилось вместе с появлением ИГИЛ и всеобщей борьбой мирового сообщества с этой террористической организацией.

Весьма успешно использовав тему борьбы с ИГИЛ, Россия ввела свои войска в Сирию, тем самым не только сохранив тиранию марионеточного Асада у власти, но и вернув себе влияние в регионе. Эту же тему Кремль планирует использовать и для возврата в Афганистан. Теперь же, об ИГИЛ заговорили на уровне Сербии, что заставляет задуматься о том, что план по возвращению РФ в регион – уже готов.

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Балканы, не смотря на относительное спокойствие, тем не менее, как были, так и остаются региональной пороховой бочкой, накапливающей в себе гремучую смесь из нерешенных межэтнических вопросов и банального реваншизма. И именно на очередном подрыве этой бочки может и произойти возвращение РФ, в лице её гибридных “вежливых” инструкторов в регион.

К слову сказать, подготовка темы ИГИЛ обосновавшегося на Балканах началась задолго до, якобы, несостоявшегося покушения на Путина. Так, ещё в 2017 году российский пропагандист, называющий себя журналистом, Александр Коц весьма активно вещал о размещении в Боснии, Герцеговине и Косово ячеек ИГИЛ. Создавалось впечатление, что говорящая голова ГРУ не просто распространяет согласованную с руководством информацию, а в буквальном смысле слова уже готовится в командировку на Балканы. Как никак, а помогать братушкам-сербам, активно участвовавшим в оккупации Крыма и Донбасса, в лице четников – дело святое!

При этом, сами же сербские националисты пускаются в крайности, буквально провоцируя конфликт, как на политическом, так и бытовом, социальном уровнях. В частности, лидер боснийских сербов Милорад Додик буквально за несколько недель до старта вещания Коца об ИГИЛ в Боснии, стад требовать проведения референдума по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. А одновременно с российскими вбросами в СМИ про игиловцев на Балканах, в январе 2017 года сербские власти пустили первый за много лет поезд из Белграда в Приштину, который был в цветах национального сербского флага и надписями: “Косово - это Сербия”.

При этом, Сербия не только накаляет обстановку у границ своих соседей, к которым испытывает чувства неутолимого реваншизма, латентно способствуя оккупационным амбициям Кремля, по всему миру, от Украины до Сирии, но и добавляет масла в огонь межэтнических противоречий, сдабривая их актуальной мусульманской спецификой.

Что же, теме ИГИЛ на Балканах придали жизни. Тут и покушение на Путина, и подключившийся Антитеррористический центр государств – участников СНГ, глава которого генерал-полковник полиции Андрей Новиков назвал балканский маршрут наиболее востребованным среди боевиков, и российские пропагандисты, давно вещающие о террористической угрозе на Балканах, и многие другие факторы, сигнализирующие о том, что Россия готова к действиям в регионе. Осталось лишь поднести спичку.

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