Покушение на президента Венесуэлы: Мадуро назвал цену за свою голову

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытка его убийства стоила до 20 миллионов долларов.

"Попытка моего убийства, которая была совершена 4 августа, стоила несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов", - сказал Мадуро, выступая перед военными. Выступление транслировалось в Twitter.

Он поблагодарил сотрудников разведки и правоохранительных органов за отвагу и доблесть, проявленную при защите президента.

Николас Мадуро

#VIDEO 📹| Presidente @NicolasMaduro: El proyecto para asesinarme que se ejecutó el 4 de agosto (de 2018) costó $ 20 millones, y apenas le dieron unos miles a los tontos útiles. El resto se quedó en manos del diputado criminal (Julio Borges) #AtenciónSocialParaElPueblo pic.twitter.com/tHG7wkb2Hh — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 19 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

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