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Покушение на президента Венесуэлы: Мадуро назвал цену за свою голову

1.8тЧитать материал на украинском

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытка его убийства стоила до 20 миллионов долларов.

"Попытка моего убийства, которая была совершена 4 августа, стоила несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов", - сказал Мадуро, выступая перед военными. Выступление транслировалось в Twitter.

Он поблагодарил сотрудников разведки и правоохранительных органов за отвагу и доблесть, проявленную при защите президента.

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Николас Мадуро

Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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ivanov koly
ivanov koly
жаль не завалили мадурика. вот прейдет такая мразь к власти и мучает людей
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодец Россия...Великая держава...Легко и быстро..дала пинка американцам...даже там
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Переоценил себя маДурик.
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