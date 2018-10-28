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Покушение на Клинтонов и Обаму назвали предвестником ''дружбы'' США и РФ

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Серия покушений на ведущих политиков США может подтолкнуть Вашингтон к сотрудничеству со странами, которые уже показали достаточно эффективную борьбу против терроризма, в том числе и с Россией.

"Здесь может быть очень много версий, тем более, если мы говорим об этом вопросе в плане терроризма, то обычно некая террористическая организация берет на себя ответственность за подобные действия. Пока мы не имеем такой информации", – сказала в комментарии OBOZREVATEL экспертных международник Юлия Осмоловская.

По ее словам, сейчас эта ситуация может использоваться и республиканцами, и демократами для того, чтобы привлечь внимание к проблеме терроризма, заявить о своих позициях в контексте непримиримости в борьбе с терроризмом, осуждение этих действий и анонсирование каких-то планов по усилению борьбы с терроризмом в США.

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"Это возможность более тесного сотрудничества со странами, которые являются достаточно эффективными в борьбе с терроризмом, в том числе, и РФ. Тем более, что это было одним из вопросов на повестке дня во время недавнего визита господина Джона Болтона (советник президента США по национальной безопасности, - Ред.) в Россию. и это является одним из вопросов, по которым стороны могут договариваться и демонстрировать какие-то положительные примеры потенциального сотрудничества в будущем", – пояснила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, посылая взрывные устройства в офис бывшего президента Барака Обамы и к дому экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтон, радикальные группы скорее всего пытаются повлиять на ход промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Глазам не верю! Обоз признал наши заслуги в борьбе с терроризмом? Быть такого не может! Глядишь, через пару лет Обоз начнёт называть вещи своими именами и в его статьях появятся такие понятия как : гражданская война, киевская хунта, антиконституционный переворот, украинские каратели, факельные шествия нацистов и так далее...
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