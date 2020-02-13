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13 февраля • обновлено в 09:52
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Покусавший копа в Лондоне внук Назарбаева собрался "сдать" Кремль

2.5т
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Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook. При этом он пожаловался на огромное давление со стороны своей семьи.

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Айсултан Назарбаев с дедушкой

Айсултан Назарбаев с дедушкой

"Газета.ру"

"Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)", – сказал он.

Он также пообещал, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Айсултан Назарбаев совершил попытку самоубийства в Лондоне, а затем накинулся на полицейского и искусал его.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Великобритания
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