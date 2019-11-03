Главная Новости
3 ноября • обновлено в 22:47
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Покончите с этим!" Трамп сделал жесткое заявление по поводу импичмента

1.4т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы тайный инсайдер, который раскрыл подробности его скандального разговора с Владимиром Зеленским, рассекретил свое имя.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter. Трамп также уверен, что СМИ, сотрудничающие с демократами, знают имя инфоматора, но не хотят раскрывать его личность.

Отметим, что именно телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины 25 июля 2019 года стал причиной для начала процедуры импичмента Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новости
"Хороший человек!" Трамп рассказал о возможной встрече с Зеленским

"Информатор... Должен выйти вперед. Фейковые СМИ знают, кто он, но, являясь инструментом Демократической партии, не хотят раскрывать его, потому что за это придется заплатить. Раскройте информатора и положите конец обману с импичментом", – написал Трамп в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

  • Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.

  • Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • 23 октября конгрессмены от Республиканской партии сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте. Разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение, пришлось вызывать полицию.

  • Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США Вашингтон
Теги
Импичмент президента Twitter
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel