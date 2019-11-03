"Покончите с этим!" Трамп сделал жесткое заявление по поводу импичмента

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы тайный инсайдер, который раскрыл подробности его скандального разговора с Владимиром Зеленским, рассекретил свое имя.
Об этом американский лидер написал в своем Twitter. Трамп также уверен, что СМИ, сотрудничающие с демократами, знают имя инфоматора, но не хотят раскрывать его личность.
Отметим, что именно телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины 25 июля 2019 года стал причиной для начала процедуры импичмента Дональда Трампа.
Дональд Трамп
"Информатор... Должен выйти вперед. Фейковые СМИ знают, кто он, но, являясь инструментом Демократической партии, не хотят раскрывать его, потому что за это придется заплатить. Раскройте информатора и положите конец обману с импичментом", – написал Трамп в сети.
The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don’t want to reveal him because there would be hell to pay.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 листопада 2019 р.
Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax!
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
23 октября конгрессмены от Республиканской партии сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте. Разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение, пришлось вызывать полицию.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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