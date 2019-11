"Покончите с этим!" Трамп сделал жесткое заявление по поводу импичмента

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы тайный инсайдер, который раскрыл подробности его скандального разговора с Владимиром Зеленским, рассекретил свое имя.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter. Трамп также уверен, что СМИ, сотрудничающие с демократами, знают имя инфоматора, но не хотят раскрывать его личность.

Отметим, что именно телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины 25 июля 2019 года стал причиной для начала процедуры импичмента Дональда Трампа.

"Информатор... Должен выйти вперед. Фейковые СМИ знают, кто он, но, являясь инструментом Демократической партии, не хотят раскрывать его, потому что за это придется заплатить. Раскройте информатора и положите конец обману с импичментом", – написал Трамп в сети.

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don’t want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax!