"Покойся с миром": в США "разгромили" хваленые российские истребители

Российские истребители Су-57, от которых отказалась Индия, по своим летно-техническим характеристикам уступают американским F-35.

Об этом идет речь в материале "Покойся с миром: у России и Индии были большие планы по созданию смертоносного истребителя. Что случилось?" Себастьяна Роблина для The National Interest.

"Хотя F-35 может уступать старым реактивным истребителям по кинематическим характеристикам, он обладает большей скрытностью, чем Су-57, более-менее готов к экспорту и оснащен высокотехнологичными датчиками и компьютерными системами", — пишет он.

Говоря о недостатках Су-57, он указал что их преодоление потребует не только огромных финансовых вложений, но и большого количества времени, главным образом в случае срыва совместной российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).

Напомним, Индия решила выйти из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Он предполагал создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Таким стал итог постоянных конфликтов этих двух стран в рамках данного проекта.

Отмечается, что длившаяся 11 лет программа была свернута из-за непреодолимых расхождений в технологических и финансовых вопросах.

Что известно о Су-57

Это - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"). До августа 2017 года самолёт был известен под заводским индексом Т-50.

Су-57

Большая часть информации о Су-57 является секретной. По этой причине известны лишь приблизительные характеристики самолета.

По размаху крыла и длине Су-57 больше F-22, но меньше Су-27. По массе, вероятно, относится, подобно Су-27, к классу тяжелых истребителей. Самолет, по утверждению россиян, малозаметен (в том числе благодаря комбинации Стелс-технологий и средств РЭБ), обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой, многофункционален.

Как известно, ранее Минобороны РФ направило на авиабазу Хмеймим в Сирии несколько истребителей Су-57, исходя из желания испытать машины в условиях, приближенных к боевым.

Что известно о F-35

Это — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.

Отличительными особенностями F-35C, по сравнению с вариантами F-35A (со стандартным взлётом и посадкой) и F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой), является то, что взлёт истребителя осуществляется при помощи катапульты, а посадка на палубу авианосца — с использованием аэрофинишёра.

В связи с повышенными нагрузками внутренняя конструкция F-35C упрочнена. Хвостовая часть самолёта содержит элементы, изготовленные из титана.

По сравнению с другими вариантами, F-35C имеет на 30 % большую площадь крыла, увеличенную площадь хвостового оперения и поверхностей управления, оснащён концевыми элеронами для обеспечения высокой управляемости при малых скоростях посадки на палубу авианосца.