"Хотела повидать Зеленского": Поклонской не дали визу в Японию

Япония отказалась выдать визу для посещения страны нелегитимному депутату Государственной думы России, бывшему "прокурору" Крыма Наталье Поклонской.

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщают "РИА Новости".

"Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин", – заявила крымская "няша".

Япония отказала в визе Наталье Поклонской Ведомости

Она заверила, что планировала поехать в Японию с ознакомительным визитом. "Мои документы из московского посольства направлялись в Токио в МИД, и там решали не предоставлять мне визу", – добавила депутат.

"Мы должны быть открыты и иметь возможность коммуницировать для установления истины. На дворе XXI век, а не ушедшие в историю времена "железного занавеса", – возмутилась Поклонская.

В своем Telegram-канале она решила сострить из-за сложившейся ситуации. "Хотела повидать Владимира Зеленского на инаугурации императора Японии, но не дают визу. Готовим законопроект о запрете аниме (на всякий случай, шутка)", – написала Поклонская.

Скриншот

Скриншот

Примечательно, что в центр "Миротворец" такое решение МИД Японии связали с тем, что Поклонская внесена в их базу.

"Из-за того, что изменница Родины Наталья Поклонская находится в Чистилище сайта "Миротворец", Япония отказала ей в визе. Предателей японцы не любят", – сказано в сообщении центра в Facebook.

Из-за того, что изменница Родины Наталья Поклонская находится в Чистилище сайта "Миротворец", Япония отказала ей в визе.

Предателей японцы не любят. pic.twitter.com/pYhBpWcm6v — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) October 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская встретилась в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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