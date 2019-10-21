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21 октября • обновлено в 18:45
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"Хотела повидать Зеленского": Поклонской не дали визу в Японию

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Япония отказалась выдать визу для посещения страны нелегитимному депутату Государственной думы России, бывшему "прокурору" Крыма Наталье Поклонской.

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщают "РИА Новости".

"Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин", – заявила крымская "няша".

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Япония отказала в визе Наталье Поклонской

Япония отказала в визе Наталье Поклонской

Ведомости

Она заверила, что планировала поехать в Японию с ознакомительным визитом. "Мои документы из московского посольства направлялись в Токио в МИД, и там решали не предоставлять мне визу", – добавила депутат.

"Мы должны быть открыты и иметь возможность коммуницировать для установления истины. На дворе XXI век, а не ушедшие в историю времена "железного занавеса", – возмутилась Поклонская.

В своем Telegram-канале она решила сострить из-за сложившейся ситуации. "Хотела повидать Владимира Зеленского на инаугурации императора Японии, но не дают визу. Готовим законопроект о запрете аниме (на всякий случай, шутка)", – написала Поклонская.

"Хотела повидать Зеленского": Поклонской не дали визу в Японию

Скриншот

"Хотела повидать Зеленского": Поклонской не дали визу в Японию

Скриншот

Примечательно, что в центр "Миротворец" такое решение МИД Японии связали с тем, что Поклонская внесена в их базу.

"Из-за того, что изменница Родины Наталья Поклонская находится в Чистилище сайта "Миротворец", Япония отказала ей в визе. Предателей японцы не любят", – сказано в сообщении центра в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская встретилась в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Наталья Поклонская
Место
Япония
Тег
Новости России
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
В Японии не знают где Украина находится, не то что какой-то миротворец
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