Покинувшая Беларусь Тихановская готовит новое обращение, – МИД Литвы
Соперница главы Беларуси Александра Лукашенко на прошедших 9 августа президентских выборах Светлана Тихановская вскоре публично выступит с новым обращением к тем, кто ее поддерживал.
Об этом в среду, 12 августа, заявил глава Министерства иностранных дел Литвы, где пребывает оппозиционер, Линас Линкявичюс. В своем Twitter он написал, что лично говорил с ней.
"Разговаривал со Светланой Тихановской. Она в хорошем расположении духа. Выступит в ближайшее время", – подчеркнул Линкявичюс.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что она находится на свободе и в безопасности в его стране. Также он отметил, что Тихановскую насильно удерживали в Беларуси до того, как она прибыла в Литву.
Сама Тихановсая заявила, что выехала из Беларуси в Литву ради своих детей.
Позже кандидат в президенты Беларуси выступила с новым видеообращением, в котором, читая текст по бумажке, призвала демонстрантов закончить акции протеста.
СМИ допустили, что послание Тихановской было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. Доказательством служит аналогичный диван и жалюзи с разных кадров.
Пограничники Беларуси обнародовали видео того, как Тихановская оставляла страну, которую всколыхнули протесты.