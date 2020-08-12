Покинувшая Беларусь Тихановская готовит новое обращение, – МИД Литвы

Марина Лисничук Мир 10:49, 12.08.2020 Обновлено: 10:59, 12.08.2020

Соперница главы Беларуси Александра Лукашенко на прошедших 9 августа президентских выборах Светлана Тихановская вскоре публично выступит с новым обращением к тем, кто ее поддерживал.

Об этом в среду, 12 августа, заявил глава Министерства иностранных дел Литвы, где пребывает оппозиционер, Линас Линкявичюс. В своем Twitter он написал, что лично говорил с ней.

"Разговаривал со Светланой Тихановской. Она в хорошем расположении духа. Выступит в ближайшее время", – подчеркнул Линкявичюс.

Сообщение главы МИД Литвы
(Twitter Linas Linkevicius)

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