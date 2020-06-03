Показывают степень опасности: ученые из Европы обнаружили новый способ диагностики COVID-19

Европейские ученые обнаружили биологические маркеры, которые указывают на степень тяжести заболевания COVID-19. Благодаря этому можно будет выстраивать правильную стратегию лечения для каждого пациента.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Technology Networks, исследователи из британского Института Фрэнсиса Крика и клинического комплекса Шарите в Берлине обнаружили 27 биомаркеров, которые присутствуют у пациентов с COVID-19. При этом, в зависимости от тяжести болезни, эти маркеры разные.

Ученые считают, что благодаря этому можно прогнозировать развитие болезни на ранних стадиях заражения. Отдельно специалисты отмечают важность обнаружения трех белков, которые связаны с интерлейкином IL-6 – еще одним белком, вызывающим воспаление и являющимся маркером тяжелого течения заболевания. По их мнению, если использовать лекарства, воздействующие на эти белки, то можно добиться ослабления симптомов.

Интерлейкин IL-6 Ramin Herati

Также ученые считают, что с помощью их открытия можно будет разработать доступные тесты, которые врачи смогут использовать для диагностики и построения стратегии лечения пациентов.

"Тест, помогающий врачам предсказать, может ли состояние пациента с COVID-19 стать критическим или нет, был бы неоценимым. Так мы сможем управлять заболеванием. Надеемся, что выявленные нами биомаркеры приведут к разработке этих жизненно необходимых тестов", – отметил биолог Кристоф Месснер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день в мире существует два метода диагностики COVID-19, причем экспресс-тесты не всегда способны выявить COVID-19 у больного.