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3 июня • обновлено в 23:36
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Показывают степень опасности: ученые из Европы обнаружили новый способ диагностики COVID-19

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Европейские ученые обнаружили биологические маркеры, которые указывают на степень тяжести заболевания COVID-19. Благодаря этому можно будет выстраивать правильную стратегию лечения для каждого пациента.

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Как сообщает Technology Networks, исследователи из британского Института Фрэнсиса Крика и клинического комплекса Шарите в Берлине обнаружили 27 биомаркеров, которые присутствуют у пациентов с COVID-19. При этом, в зависимости от тяжести болезни, эти маркеры разные.

Ученые считают, что благодаря этому можно прогнозировать развитие болезни на ранних стадиях заражения. Отдельно специалисты отмечают важность обнаружения трех белков, которые связаны с интерлейкином IL-6 – еще одним белком, вызывающим воспаление и являющимся маркером тяжелого течения заболевания. По их мнению, если использовать лекарства, воздействующие на эти белки, то можно добиться ослабления симптомов.

Интерлейкин IL-6

Интерлейкин IL-6

Ramin Herati

Также ученые считают, что с помощью их открытия можно будет разработать доступные тесты, которые врачи смогут использовать для диагностики и построения стратегии лечения пациентов.

"Тест, помогающий врачам предсказать, может ли состояние пациента с COVID-19 стать критическим или нет, был бы неоценимым. Так мы сможем управлять заболеванием. Надеемся, что выявленные нами биомаркеры приведут к разработке этих жизненно необходимых тестов", – отметил биолог Кристоф Месснер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день в мире существует два метода диагностики COVID-19, причем экспресс-тесты не всегда способны выявить COVID-19 у больного.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
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